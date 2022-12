‘Financiamiento afecta desarrollo de proyectos de generación’

Este viernes el Banco de la República se reunirá por última vez en el año para tomar una decisión con respecto a su tasa de intervención, que ya se encuentra sobre 11%. Si bien el objetivo ha sido desacelerar el consumo y con ello la inflación, Juan Camilo López, CEO de Erco, alertó que esto podría poner en riesgo el desarrollo de proyectos de generación.

¿Cómo ha sido el camino estos 10 años para Erco?

El camino ha sido más que todo muy retador. Erco nace en el 2012 con $6 millones y en 2013 apenas teníamos un empleado, entonces ha sido una construcción de compañía a pulso. Empezamos como una empresa de energía solar, en esa época vender proyectos de energía solar fotovoltaica para producir energía era súper difícil.



Decidimos enfocarnos mucho en hacer productos que nos permitieran saltarnos la barrera del no retorno de inversión y crear productos para generar valor agregado. Eso nos permitió empezar a crecer y cuando llegó la Ley 1715 y la regulación al respecto nosotros ya estábamos muy posicionados.



Con esta Ley empezamos a crecer en muchos frentes, a desarrollarnos a nivel nacional y levantamos capital en 2016. Desde entonces empezamos a hacer un cambio en la empresa y pasamos de desarrollar proyectos a ser una empresa de energía.



Por eso empezamos a desarrollar otras líneas como la comercialización de energía con NEU y Erco Generación. Hoy impactamos en todos los puntos de la cadena de energía donde se puede.



Estamos desde la concepción de un proyecto, la construcción, la operación y mantenimiento, la generación de energía y la comercialización al usuario final.

¿Cómo ha sido el apalancamiento con el ecosistema emprendedor del país?



Ese tema es muy importante. Nosotros empezamos como estudiantes en la Eafit y ahí entramos al ecosistema. La universidad tiene un Centro de Emprendimiento a través de ellos entramos al Parque del Emprendimiento que tiene como finalidad incubar empresas.



Nosotros entramos a un proceso de preincubación, luego hicimos incubación, también estuvimos en Créame que es la parte de aceleración. Ahí tuvimos el acompañamiento de mentores, muy enfocados en ventas.



Luego también pasamos por Proantioquia, donde hemos estado en algunos programas. Hemos participado a través de NEU en Rockstart, que es una aceleradora y también inversionista.

¿Cómo se han visto afectados por el encarecimiento en los costos de hacer los proyectos?

​

Definitivamente ha subido mucho. El dólar ha subido y las materias que traemos son importadas, más o menos un 50% de los insumos son dolarizados y eso genera un incremento. De todas maneras, la parte que no es importada también se ve afectada por la tasa de cambio, porque los insumos también han venido subiendo mucho.



Adicional a eso están los temas de financiación. Creo que esa es la parte más importante porque a pesar de que los costos han subido, el precio de la energía también, eso de cierta manera da un balance en el retorno de inversión.



Ahora lo que más impacta es el financiamiento, porque para desarrollar una planta, el costo de la deuda es tan elevado que genera dificultades en el cierre financiero y reducción de las tasas para los inversionistas. Creo que ahí está la parte más crítica, pues estos financiamientos sí están afectando en el desarrollo de los proyectos. Hoy todavía es viable hacerlos, pero de todas maneras no están teniendo la misma rentabilidad.

Juan Camilo López, CEO de Erco. cortesía

¿Si continúa aumentando la tasa puede afectarse la viabilidad?

​

Sí. Claramente si siguen aumentando no solo van a afectarse los proyectos de generación, la compra de vivienda, de carros, todo se vuelve inviable. El objetivo de estos proyectos, además de generar energía limpia, también es el retorno para los inversionistas y eso depende muchísimo de las tasas a las cuales se puedan financiar.

Yo creo que si siguen subiendo va a ser crítico, incluso si se mantienen vamos a dejar de ser atractivos como sector.



¿Se han retrasado inversiones a la espera del avance de estos factores?



Para la generación distribuida no estamos viendo retrasos, porque la energía también ha subido mucho y los retornos son buenos, pero para granjas grandes que entran a competir con plantas que entraron en momentos donde las tasas eran menores, es un mercado en el que no se va a incrementar proporcionalmente el ingreso.



Entonces en plantas de generación centralizadas sí veo que hay muchos inversionistas esperando a ver qué pasa con esas tasas, hay otros proyectos que están en standby y otros que están yendo más despacio porque claramente eso sí dificulta el cierre financiero.

¿El otro año proyectan más calma en las inversiones?

​

Espero que no, porque nosotros necesitamos la generación en el país y continuar con la diversificación de la matriz, con los planes de la transición energética y perder un año es muy crítico. Además que cuando hay proyectos, están establecidas las fechas de puesta en operación, con garantías y si no entra en operación, pues se aplican las garantías. Yo creo que los proyectos hay que hacerlos, lo que esperamos es que haya incentivos en tasas, porque no se puede parar estos proyectos.



¿Están construyendo proyectos de subasta o con garantías?

​

Estamos en proyectos que tienen garantía, no los tenemos en subasta. Pero el año entrante vamos a construir alrededor de 50 megavatios propios.

DANIELA MORALES SOLER