El género urbano, un ‘motor’ económico para medellín

Medellín no solo se ha convertido en un hub de innovación y de emprendimiento, que alberga a 221 startups según el último reporte de ColombiaTech, sino que también se ha consolidado como un referente en la industria musical urbana en Latinoamérica.



Y para la muestra, está que artistas como Maluma, J Balvin y Karol G son grandes exponentes del talento y de la fabrica de artistas que hoy por hoy jalonan al sector del entretenimiento en la capital de Antioquia.



De acuerdo con Álvaro Narváez Díaz, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, la radiografía en la actualidad de la industria no solo se compone de cantantes y productores, sino de todo un ecosistema que incluye realizadores de eventos y conciertos; realizadores audiovisuales, promotores de artistas, jefes de prensa, personas de marketing, staff, entre otros.



“Si bien no hay una medición exacta en la ciudad de cuánto el sector de la música urbana puede estar pensando en nuestro PIB, tenemos claro que por mover todo un ecosistema que integra conciertos, eventos, productores, realizadores audiovisuales, entre otros, este sector podría estar representando un 3% o 3,5% en el PIB, es lo que calculamos”, afirmó Narváez.



Asimismo, el funcionario destacó que con la reactivación que han tenido los conciertos y eventos culturales, luego de los estragos de la pandemia, entre el último trimestre del 2021 y el primer trimestre de 2022 se han percibido recursos por $5.000 millones. Además del repunte que ha tenido el turismo en la ciudad.



“Hemos visto de manera muy positiva como se ha venido reactivando el sector de conciertos y espectáculos en la ciudad. Hay que destacar que los eventos que han realizado artistas como Maluma y Karol G recientemente han elevando la ocupación hotelera, lo que significa un impulso para el turismo. Esperamos que en el segundo semestre se continúe con el mismo ritmo”, agregó Narváez.



SE CREAN MÁS EMPRESAS



Pero no solo los cantantes son los que le están aportando de manera positiva a la ciudad, a través de sus conciertos, ya que la creciente ola de productores musicales y de videos ha llevado a que más empresas de este sector se consoliden en Medellín.



Para Juanito Cardona, producto musical y artista, el género urbano ha llevado a que se formalicen “muchas áreas” y que empresas locales se proyecten en la escena internacional.



“Esto ha sido una cadena de cosas positivas. El panorama que tenemos actualmente en Medellín es muy positivo porque el género urbano trajo a esta ciudad la profesionalización y formalización de muchas áreas. Hoy encontramos a productores y realizadores bien asesorados legalmente con los lineamientos que existen en esta industria”, comentó Cardona.



Frente a la generación de empleos, Juanito señaló que al tener una industria creciente y mejor preparada, se impulsaba tanto empleos directos como indirectos.



En entrevista con Portafolio, el CEO de la productora de videos musicales 36 Grados, Harold Jiménez, destacó que la música urbana ha venido fortaleciendo la industria audiovisual.



APOYO AL ARTE



Con el fin de que más artistas locales sigan creciendo en Medellín, desde el sector público se vienen impulsado diferentes iniciativas como la red de Prácticas Artísticas y Culturales- Red de Escuelas de Música de Medellín.



De acuerdo con la Alcaldía de la ciudad, para el periodo de febrero a junio de 2022 se tiene programado invertir $ 3.700 millones en la red de escuelas de música. Asimismo, durante el 2020 y el 2021, a través del programa de Convocatorias de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura, la alcaldía entregó $4.598 millones, “beneficiando 598 producciones musicales de Medellín y su área metropolitana”.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO