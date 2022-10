‘La gente no usa GLP por lujo, sino porque no hay otra opción': gremio

En Colombia se está discutiendo actualmente la posibilidad de poner un subsidio al GLP, al tiempo que se busca aumentar la cobertura de gas y reducir la pobreza energética. Al respecto, James Rockall, presidente de la World LPG Association, aseguró que es un combustible esencial, especialmente en la transición energética, para remplazar la leña. Dijo que se debería subsidiar por este mismo motivo.



¿Cuántas personas en el mundo usan GLP diariamente?



Es más que un número, son 3.000 millones de personas las que lo usan a diario como energía para cocinar, especialmente la gente que en su mayoría no está conectada a la red de gas que tal vez no tengan otra opción real, y si no tienen acceso a gas, usarán cualquier cosa que puedan quemar.



¿Han visto un aumento en la demanda?



Cuando empezó la guerra hubo recortes voluntarios, los países dejaron de importar gas de Rusia. Ahora los daños al gasoducto Nordstream crearon una gran reducción de gas en Europa y la ventaja del GLP es que puede sustituir al gas natural. Si se cortara todo el gas natural de Rusia y se reemplazara todo con GLP, si fuera posible, se necesitarían 200 millones de toneladas. Como contexto, el mercado global es de alrededor de 300 y 340 millones de toneladas, por lo que es más de la mitad. No podemos satisfacer la necesidad del gas natural europeo, pero podríamos satisfacer una quinta parte de esa demanda.



En cuanto al precio, ¿qué ha pasado?



También está el factor precio. El gas natural ha crecido mucho en este aspecto, por lo que el GLP es más barato en Europa. El precio subió a inicio de este año; ahora hemos visto una caída. Pero a medida que el mundo comienza a moverse hacia una recesión, vemos que la demanda del sector manufacturero comenzará a caer; y lo mismo ocurrirá con el precio.



¿Espera que en invierno el precio vuelva a subir?



Si la demanda crece, el precio también lo hará. Este es un mercado internacional en el que no se puede simplemente mirar los precios europeos, debe mirar los precios globales. Si la demanda en China está bajando, equilibrará la creciente demanda que viene en Europa. Sin embargo, creo que el precio subirá y la demanda también.



James Rockall, director general de la Asociación Mundial del GLP (WLPGA, por sus siglas en inglés)

¿Qué países están aumentando su demanda?



Los países con mayor crecimiento son India, Bangladesh y Pakistán. India estaba creciendo un millón de toneladas por año. Ha aumentado porque el gobierno ha puesto en marcha un programa para cambiar a la gente de leña y queroseno a GLP. Han cambiado alrededor de 120 millones de hogares, es una gran red social. Vemos lo mismo en Bangladesh y Pakistán.



Hay otras áreas del mundo que debemos mirar como el área del África subsahariana. Por el contrario, Europa, Estados Unidos y América Latina son bastante planos en demanda, no estamos viendo un gran crecimiento ni declive.



¿Cuáles son los países que producen?



Estados Unidos es un gran productor; en los últimos 12 meses también ha crecido en China para las refinerías.



¿Cuál es el panorama del GLP en Latinoamérica?



El GLP es predominantemente un combustible doméstico, aproximadamente el 70% del consumo, lo que lo convierte en un combustible social. Los países tienen grandes oportunidades de crecimiento, unas en consumo doméstico y otras en automotriz.



¿Cuáles son los retos del GLP para cubrir más zonas?



Hay una serie de desafíos que vemos, la mayoría de los consumidores que no tienen acceso, por definición están en zonas remotas, por lo que no hay infraestructura y es necesario invertir en muchas áreas. Además, hay una barrera de competencia; mientras no haya un subsidio equivalente para el GLP al de otros servicios, su precio es alto para las personas que no tienen acceso a la red, y es injusto que tengan que pagar el precio completo, simplemente porque no están en la red.



¿Entonces debería haber un subsidio al GLP en Colombia?



Sí. La gente no usa GLP porque sea un lujo, sino porque no tienen otra opción real. Lo usan porque es un combustible esencial. No es justo que todos los servicios públicos domiciliarios tengan apoyo, menos el GLP, que lo usan los más pobres. No digo que se deban quitar los subsidios a la electricidad o al gas natural.



¿Colombia tiene barreras en cuanto a regulaciones para que el GLP pueda expandirse?



Vine por primera vez a Colombia hace 15 años. En ese momento, la normativa sobre cilindros no estaba muy bien establecida. Persuadimos a la Creg de cuáles eran las mejores prácticas para que las empresas se aseguren de que los cilindros sean seguros, recertificados; a cambio el consumidor debe llevar el cilindro a la empresa para que lo rellenen. Vimos un cambio masivo, las inversiones directas provinieron del exterior y el mercado ha crecido.



Todavía hay anomalías en el sistema, tienen a Ecopetrol que es el principal proveedor de GLP al país y pueden dar un precio un poco más bajo que el precio de paridad internacional. Si se reduce la entrega de Ecopetrol al mercado, el precio va a subir, y como no hay subsidio, los consumidores estarán expuestos a los precios internacionales.

Vemos que Ecopetrol está mezclando el GLP con crudo, para hacerlo más liviano, en lugar de usar nafta.

