Turistas internacionales llegarían a los 5,2 millones este año

En el Espacio Iberia, líderes del sector del turismo se reunieron a dialogar sobre la importancia de la industria de la aviación y del turismo internacional para la economía del país, pues está jalonando las cifras de crecimiento económico del sector. Con esta buena dinámica, el Gobierno ha fijado como meta para este año la llegada de 5,2 millones de turistas extranjeros, 700.000 más que en 2022.



El panel moderado por Francisco Miranda, director de Portafolio, que contó con la participación de Paula Cortes, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato); Paula Bernal, gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA); Juan Cierco, director corporativo de Iberia y Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de Procolombia, los líderes destacaron el papel del turismo internacional, la sostenibilidad ambiental y económica como los pilares fundamentales para seguir desarrollando este sector.



Mes a mes la Aeronáutica Civil ha demostrado un crecimiento a doble dígito de la llegada de turistas extranjeros al país. Por eso con el fin de lograr la meta del Gobierno para el cuatrienio, de que lleguen 7,5 millones de turistas por año (o en un escenario optimista más de 12 millones), elaboró un plan con cinco pilares que contempla el fortalecimiento de destinos y de la economía local para un turismo sostenible en el tiempo.



“La meta es llegar a los 5,2 millones de viajeros al país este año. Tenemos cinco pilares para lograrlo. El primero es la conectividad aérea, en eso estamos absolutamente empeñados para generar la plataforma habilitante para que el turismo internacional pueda suceder en Colombia. El segundo es la segmentación de 13 mercados en particular de donde viene el 85% del tráfico internacional hacia Colombia. El tercero es potencializar las ‘regiones turísticas’, en seis regiones estamos inventariando los productos turísticos más importantes y perfilando el tipo de viajero en cada uno de los destinos, lo que nos permite tener retornos mucho más eficientes en las inversiones que hacemos”, explicó Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de Procolombia.



Así mismo, Salcedo señaló que el país cuenta con una capacidad hotelera y de infraestructura aeroportuaria para 7,5 millones de viajeros por año, por lo cual hay que traer inversión y fortalecer el país en esta materia para alcanzar la meta deseada por el Gobierno, 12 millones de turistas en cuatro años y que en los próximos cinco o seis años se duplique la aportación que hace hoy en día el PIB turístico al PIB nacional.



Destacó que el país va por buen camino para lograr la meta, indicó que las cifras mensuales demuestran que el país avanza hacia el objetivo del Gobierno, pues entre el periodo de enero a julio ha crecido 34% el número de visitantes extranjeros hacia el país, además “de enero a junio tenemos un crecimiento del 28% en la generación de divisas por cuenta del turismo receptivo del país, lo cual ubica al turismo internacional en el primer renglón de divisas no minero-energético del país”, dijo el vicepresidente de Turismo de Procolombia.



Sostenibilidad

Empero, si bien el Gobierno busca que el turismo se posicione en el primer renglón de divisas, lo quiere hacer con turistas conscientes de su entorno, que preserven tanto la naturaleza como la cultura de los destinos, aporten a la sostenibilidad de este sector a largo plazo. Ahí, los eslabones de la cadena se han sumado uno a uno sus esfuerzos para ofrecer sus productos y servicios en pro de estos objetivos.



“La aviación tiene clara esa necesidad de estar en línea con la vida. No solo tenemos una meta de carbono neutralidad para 2050, sino que también estamos desarrollando los mecanismos para llegar a ello. El combustible SAF o el biocombustible de aviación, la reducción de emisiones y muchas otras de las iniciativas y pensar cómo mitigar el impacto que esta industria genera”, manifestó Paula Bernal, gerente de la IATA.



Al respecto, Juan Cierco, director corporativo de la aerolínea española Iberia, señaló que en el mundo la industria aporta entre el 2% y 3% de las emisiones de CO2, por lo cual no se debe hacer un rápido y fracasado proceso de descarbonización, debe ser sostenible en el tiempo.



“Si vamos hacia una sostenibilidad radical y no consciente, vamos a fracasar. Debemos sentarnos a hablar a pensar desde la tecnología y la ciencia, no desde el radicalismo y la ideología, sino que encontremos las soluciones eficaces para que el objetivo sea alcanzable en el mínimo tiempo de plazo posible”, dijo Salcedo.



Turismo Local

Mientras que el turismo internacional repunta con sus cifras, el mercado local sigue muy golpeado por la salida de dos jugadores del sector, el regreso del IVA, y la inflación, lo que ha hecho que a agosto las cifras de turistas internos cayeran 12%. Esto ante los ojos de Bernal, es necesario escanear el modelo de carga impositiva de las aerolíneas, pues estos factores están incidiendo en la toma de decisiones de lo que considera un transporte público esencial, a lo que se suma que el 80% de las obligaciones de las aerolíneas son en dólares.



“El 75% de los usuarios de la aviación son de estrato 2 y 3. Es más que evidente que este es un servicio que no solo está dedicado a unos sectores de la población, es un servicio del que depende una gran parte de la población. Los factores macroeconómicos hacen que los costos se compliquen (…) Así el sector está haciendo todos sus esfuerzos para generar más conectividad, más acceso al servicio”, diijo,



Con este panorama nublado, las agencias de viaje han tenido que hacer un esfuerzo para que sus finanzas se mantengan a flote, no obstante, han sacrificado rentabilidad.



“Tenemos una caída en el número de pasajeros del 12% a nivel nacional y eso ha hecho que nuestra balanza se haya reducido. Sin embargo, el turismo internacional está jalonando las ventas (30%), teniendo en cuenta la subida en los costos, la inflación y todo lo que estamos viviendo, ese ingreso no equivale a la utilidad que teníamos hace algunos años, pero sigue siendo un ingreso importante”, mencionó Paula Cortes, presidenta ejecutiva de Anato.



Con esto en mente, los líderes señalaron varios retos a superar para construir a Colombia como un atractivo internacional y cumplir la meta del Gobierno: revisar el esquema tributario, fortalecer la seguridad del viajero, la infraestructura aeroportuaria y hotelera o potencializar el bilingüismo.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio