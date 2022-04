El mercado de automóviles usados toma fuerza en 2022.

Con la vacunación contra la covid-19, miles de personas inmunizadas han tenido que regresar a la presencialidad de sus empleos o lugares de estudio. Sin embargo, en las grandes ciudades donde aumenta el número de habitantes y los frentes de obra, cada vez es más difícil transportarse.



(Resiliencia de alta gama: vehículos ‘premium’ siguen creciendo).

A partir de la pandemia, la tendencia de comprar un vehículo para evitar el contagio ha sido en muchos casos una necesidad, y sobre la mesa llega la pregunta de cuál es mejor, y si vale o no la inversión en un carro nuevo.



Según la empresa de OLX Autos, es importante tener en cuenta el objetivo, pues en algunos casos el vehículo forma parte de la familia.



(La marca Renault presentó la nueva versión de su SUV Captur).



“Si el cliente busca tener una reliquia familia, heredar a sus hijos el auto o tenerlo por mucho tiempo, puede optar por una opción nueva. Si esto no es tan relevante para el cliente, o si no tiene problema con el kilometraje, quiere movilizarse en un auto propio, pero quizá no cuenta con mucho capital, puede optar por un usado”, indicó la empresa.

Así mismo, el mercado de automóviles ha evidenciado hoy la tendencia de que cada vez son más las personas que compran autos usados que nuevos, “en donde incide la diferencia de precio”, indicó OLX Autos.



Por otro lado, algunos expertos aseguran que esta tendencia se ha visto también por factores como la caída de comercialización de algunos insumos para fabricar automóviles, ha bajado la oferta de vehículos nuevos.



“Es más fácil, pero es más caro tener un carro usado, debido a la dificultad de comprar carros nuevos y que lleguen a tiempo, eso hace que el carro usado sea más caro, pero al mismo tiempo hay más disponibilidad, listo para ser utilizado”, manifestó Fernando Rojas, experto en movilidad.



De esta manera, el mercado de vehículos usados ha ido en aumento no solo en el país, sino en el mundo. Según cifras de Andemos, en el mes de enero este mercado aumento 34,5% con el traspaso de 60.461 vehículos, 15.515 más que el mismo mes del año anterior, en el que se realizaron 44.949.



La relación de traspasos frente a vehículos nuevos trae una tendencia creciente, por cada vehículo nuevo que entra en circulación, ruedan 5,2 vehículos usados. Mientras que en el 2019 era de 3,7 y en 2020 de 3,8.



Y es que no solamente es la tendencia de comprar vehículos usados por la facilidad y economía, según el experto en movilidad, incluso un carro nuevo pierde valor apenas sale de vitrina.



“Un carro cero kilómetros que no ha sido usado, en el momento en que sale de la vitrina, pasa a ser un carro usado, que ya tiene un desgaste, que hace que ese precio de nuevo ya no sea el mismo así se use una o dos semanas baja desde un 15% en adelante”.



Una ventaja indiscutible que trae el vehículo cero kilómetros es que al ser el primer dueño, su funcionamiento y mantenimiento dependerá del propietario. Sin embargo, la plataforma OLX Autos considera, que puede conseguirse un modelo usado con un buen kilometraje, que no afecte la calidad de conducción.



“Se cree que puede haber mayores riesgos al comprar un usado, sin embargo, al comprar o vender en aplicativos, el cliente tiene la seguridad y confiabilidad de que lo estamos respaldando en todo el proceso”.



Ahora bien, un factor a tener en cuenta en la compra de cualquier vehículo son los costos para manejarlo. Factores como la gasolina y los seguros cada vez impactan más el bolsillo de los consumidores.



FACTORES PARA COMPRAR UN CARRO



En conclusión, aunque con el mercado de vehículos nuevos está bajando, un carro usado puede ser una buena alternativa para movilizarse en la ciudad. Algo a tener en cuenta a la hora de comprar un carro es verificar el kilometraje, el dueño, las reparaciones y la transmisión.



“Para ciudades con mucho tráfico como Bogotá, puede ser mejor opción la transmisión automática, ya que no requiere del embrague y facilita mucho la conducción”, señaló OLX Autos.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO