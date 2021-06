El mercado ya habría asumido el alza de tasas

Hay consenso en que la junta directiva del Banco de la República hoy no modificará la tasa de interés de su instrumento de política monetaria, pero según analistas un alza de al menos 25 puntos básicos y que se daría hacia final de año, para dejarlo en el 2%, ya la habría asumido el mercado.



“Han subido las tasas de los títulos de deuda del Gobierno (TES), descontando que el banco incremente las tasas al final de año”, dice Juan David Ballén, jefe de Investigaciones Económicas de Casa de Bolsa.



Y es que la Junta no solo ha estado revisando el conjunto de indicadores, en especial los que tienen que ver con los precios y factores como los bloqueos, sino el entorno internacional en donde llama la atención el alza de tasas de bancos centrales de países emergentes y en particular en Brasil y México en los últimos días.



Alejandro Reyes, Economista Principal de BBVA Research para Colombia, dice que parte de esas decisiones se relacionan con que “desde hace unos cuantos meses la inflación ha venido subiendo a nivel global. En algunos países más rápido que en otros”.



También asegura que hubo distorsiones en la logística por la parálisis global y las cadenas de producción que toman tiempo en resincronizarse y esto ha elevado los costos de transporte y de las materias.



A esto se suma la capacidad de recuperación más acelerada de la demanda que de la oferta, en casos especiales y asegura que hubo un fuerte impulso fiscal y monetario para apoyar a los hogares, que ha incrementado su capacidad de gasto.



Al final de cuentas, es importante separar cuáles de estas son las razones por las que se ha elevado la inflación en cada país, para así determinar, que puede ser lo que sea, la respuesta del Emisor, y que en cada caso esta será diferente.



Asegura que otro factor relevante es identificar en qué circunstancia se encuentra la inflación de cada país.



Tanto Reyes como Ballén consideran que la inflación está apenas por encima de la meta, en el 3,3% y las previsiones a cierre de año no la ubican arriba del 3,6%, o incluso menos para el Emisor y en el caso de México, que el jueves subió su tasa, la inflación está por fuera de su rango meta en el 5,7% y en Brasil que ya las ha subido varias veces, la inflación está en 8,1% lejos de su rango meta.



Por su parte, Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas en Itaú, en la Junta serán discutidos temas como el impacto de los paros, el mercado laboral, la baja de la calificación de riesgo y los aumentos de la inflación.



“Pero si la inflación básica se mantiene controlada en 1,9% y las expectativas de inflación subyacente están controladas eso podrá mantener la tasa”, recalca.



La analista dice que en Colombia puede haber margen de espera para subir las tasas ya que no hay una desviación importante de la inflación del rango meta, pero advierte que el déficit en la cuenta corriente podría ser del 3,9% y en plena reapertura y con la expectativa de un nuevo recorte de grado de inversión, esto podría anticipar un aumento de la tasa de 25 puntos hasta el 2% antes de finalizar el 2021.



Ballén estima que en Colombia se ha demorado más en subir la inflación, y en los próximos meses se podrá acercar al límite máximo proyectado del 4% del Banco de la República “y en ese momento el debate se profundizará”.



PENDIENTES DE LOS DETALLES



Para José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, hay que estar pendientes de las palabras del gerente del Emisor y la visión de la Junta sobre los efectos de los bloqueos en la inflación y los elementos estructurales, la recuperación de la economía, la falta de una reforma tributaria y de si el Emisor comienza a acomodar con política monetaria lo que no se ve en el plano fiscal.



Dijo que la entidad estima que en octubre y noviembre el Emisor subirá las tasas 25 puntos básicos y las dejará en 2,25% este año.