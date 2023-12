Paso a paso para hacer un buen presupuesto para los regalos de Navidad

Se acerca la celebración de Navidad, por ello es importante hacer un presupuesto y prepararse financieramente para que se haga un gasto racional en esta época, pensando en evitar las deudas.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Uno de los gastos recurrentes y habituales entre las familias colombianas son los regalos de navidad, pero para sobrevivir a las compras navideñas, Portafolio consultó al experto en finanzas de la Universidad de los Andes, Santiago Rodríguez, quien compartió algunas recomendaciones.



Lo primero que dice Rodríguez es que debe hacer un presupuesto con el siguiente paso a paso:



(Vea: ¿Cómo saber si una familia debe salir de un bien para mantener su salud financiera?).



1. Haga una lista de las personas a las que quiere regalar en Navidad.



2. Agrupe estas personas en 3 o más categorías de acuerdo a la cercanía, familiaridad o relación que tenga.



3. Defina un valor económico de regalo a cada categoría, así el presupuesto para los regalos de navidad será la multiplicación del número de personas de cada categoría por el valor definido de regalo.



4. Compare este valor total de las compras navideñas con su ingreso o sus ahorros para no caer en gastos excesivos.



5. Ajústese al valor definido anteriormente y, procure no superarlo.



Según dice Rodríguez, si el valor total de la lista de los regalos supera sus posibilidades económicas, debe realizar algunos ajustes al presupuesto.



(Vea: ¿Gana menos de dos mínimos y quiere ahorrar? Siga estos 'tips').



El experto aconseja que si no cuenta con suficiente presupuesto, se estudie la posibilidad de dar regalos solo a los niños de la familia, "pues finalmente son ellos los que más sueñan con este evento anual".

​

Otra alternativa es que "usted mismo diseñe los regalos, poniendo a prueba su creatividad" o "buscar sitios físicos o en internet con descuentos y ofertas reales".



Rodríguez concluye que, siguiendo el paso a paso, "puede reducir el riesgo para que, sus finanzas personales no se resientan y pueda iniciar el año con una buena salud financiera".



(Vea: El Monedero: ¿qué es más barato: mantener a una mascota o a un bebé?).



PORTAFOLIO