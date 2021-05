El nuevo índice accionario no soluciona problema de liquidez

Desde el próximo 28 de mayo entrará en vigencia el nuevo índice accionario MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que remplazará al Colcap y aunque se gana en confianza y metodología internacional, mientras no hayan más emisores que traigan acciones y además se haga una integración regional de mercado, el mercado no crecerá.



(Listo nuevo índice de acciones de la Bolsa MSCI COLCAP).

Así lo consideraron especialistas consultados, quienes ven necesarias acciones para cautivar a más personas naturales y empresas en un mercado en donde no hay buena liquidez y opciones para invertir, aunque sí hay señales que hacen ver un mejor futuro para ese mercado.



El índice MSCI Colcap tiene 25 acciones y será revisado trimestralmente para coincidir con las revisiones regulares de índices de MSCI. Esas revisiones trimestrales de índices se realizan en febrero, mayo y agosto y están diseñadas para minimizar la rotación mientras reflejan la realidad del mercado. La revisión anual de índices de noviembre involucra una revisión completa del índice.



No obstante, la BVC dijo que el listado publicado y cualquier acontecimiento del mercado entre el 17 y el 27 de mayo será implementado en el nuevo índice.



Para Andrés Moreno Jaramillo, analista y asesor financiero y bursátil certificado, el nuevo índice mejora e incorpora las prácticas y metodologías internacionales al mercado accionario colombiano.



“El índice no hace más atractivas a las acciones. Son las buenas políticas del país, las empresas y la confianza las que harán que más inversionistas vean al mercado colombiano”, dijo. El analista opina que es importante que más empresas lleguen y hagan emisiones para que la gente invierta. “No vale de nada que se inscriban y no hagan nada como ha sucedido en casos recientes”, y dijo que se necesita que los costos de las operaciones bajen y que llegue tecnología, aseguró el analista.



INTEGRACIÓN, CLAVE



Para Ómar Suárez, de la firma Casa de Bolsa, la llegada de MSCI para administrar el índice es positivo pues es conocido y confiable, con metodologías internacionales que ayudan a generar más confianza y consideró importante que el nuevo emisor Latam Logistics Properties salga a buscar recursos en la BVC, lo mismo que la operación en la que Ecopetrol venderá acciones para comprar a ISA.



Pero advirtió que es muy importante que se avance en el tema de la integración de las bolsas de Colombia, Perú y Chile, y además se agilice el proceso para que inversionistas colombianos puedan comprar y vender acciones en la bolsa de Santiago y los inversionistas chilenos hagan lo propio en el mercado colombiano.



Édgar Jiménez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, opina que se necesitan emisores con liquidez, que se enlisten y que las personas naturales puedan comprar y vender y que haya volumen de negociación y liquidez, “es decir que se pueda entrar y se pueda salir con facilidad del mercado”.



Y dijo que se necesitan más iniciativas tecnológicas para que pequeños inversionistas compren y vendan acciones desde el celular, como ya se hace con la plataforma Trii.