El país al cual los colombianos pueden ir sin visa y ganar en dólares

Es sabido que el proceso de tramitar una visa puede tomar un tiempo prolongado, sobre todo para aquellas personas que buscan crear una nueva vida en otro país.



Esto es sabido de primera mano por muchas personas que han tratado de hacer este trámite en varias ocasiones, pues, por diversos factores como el tiempo disponible, el bolsillo o la mala suerte, no han podido completar este proceso.



No obstante, pese a que sea cierto que muchos países le piden visa a los colombianos, también es cierto que hay otros que no exigen este trámite.



Uno de los países que no exigen visa a los colombianos para poder establecerse allí y que además permite que tanto nacionales como extranjeros puedan ganar en dólares, también posee la particularidad de quedar muy cerca del territorio nacional.



Se trata de Ecuador, que es, hasta el momento, el único país de América del Sur que tiene su economía dolarizada. Según el artículo 131 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana del país vecino, las personas pueden ingresar únicamente mostrando la cédula digital.



Igualmente, Colombia selló de forma reciente un acuerdo de libre circulación de ciudadanos junto a Ecuador, Perú y Bolivia, permitiendo que los colombianos puedan residir, trabajar y circular libremente por estas naciones.



No obstante, si existe un documento que Ecuador sí pide de manera obligatoria para poder ingresar, y se trata de la Tarjeta Andina de Naciones, la cual es pedida para entrar o salir de países miembro del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo general, este es pedido en el avión o en cualquier otro control fronterizo.



Condiciones laborales en Ecuador

El salario mínimo en el país vecino está fijado en 450 dólares (1,8 millones de pesos colombianos), a diferencia del mismo concepto en Colombia, que se encuentra establecido en 292 dólares (1,1 millones de pesos).



Los salarios también varía según el tipo de empleo. Para puestos categorizado 'junior', el salario promedio llega a los 550 dólares (2,2 millones de pesos), de acuerdo con información del medio de comunicación ecuatoriano 'Primicias'.



En caso de una persona que tenga más de dos años de experiencia, el sueldo puede llegar a los 804 dólares (3,3 millones de pesos) y, en para quienes asuman cargos de jefatura o gerencia, el monto promedio asciende a los 1.283 dólares (5,2 millones de pesos).



