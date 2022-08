El país tiene 119 electrolineras para atender toda la demanda

Colombia empezó a ‘gatear’ en movilidad eléctrica y en la medida en que la gente le va perdiendo el temor a usar carros eléctricos se van haciendo evidentes las necesidades de infraestructura y apoyo que requiere ese nuevo escenario. En cargadores públicos o electrolineras la necesidad va creciendo como las ventas de carros.



(‘El país llegará a 600 mil eléctricos en el año 2030’).

Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, al cierre del año anterior el país contaba con 259 cargadores públicos en 119 estaciones a lo largo y ancho del país. Sin embargo, cuando se habla de que el país ya superó los 8.299 vehículos eléctricos (ventas acumuladas de varios años), también se ve la dificultad a la hora de cargar. Ya hay ‘ruido’ entre las personas que van con su carro a cargar y alguien se les adelanta, o que consideran que la carga es muy lenta.



“Cuando uno tiene su cargador portátil y viaja a otras ciudades del país a zonas de descanso se encuentra con que la potencia es demasiado baja, incluso por debajo de 80 voltios, entonces la máquina ni siquiera se activa para cargar el vehículo”, afirma Juan, quien lleva su vehículo a diferentes municipios de Cundinamarca y el Meta. Pero la crítica es la misma en otros departamentos.



La movilidad eléctrica desnuda otro problema que aún no ha encontrado solución y es el que en las regiones interconectadas que están apartadas de las capitales departamentales el voltaje no es constante a 110 voltios.



Portafolio le preguntó al viceministro de Minas y Energía, Miguel Lotero, qué incentivos hay para la inversión en electromovilidad en el país a lo que indicó: “Desde el Gobierno se han generado diferentes mecanismos que han permitido el fomento de la eficiencia energética. En este caso para el sector transporte, las estaciones de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables al ser considerados proyectos de gestión eficiente de la energía, cuentan con los siguientes beneficios: exclusión de IVA, y descuento en el impuesto de renta del 25% de la inversión realizada en el proyecto de Generación de Energía Eléctrica (GEE) o deducción del impuesto de renta del 50% de la inversión realizada en el proyecto GEE en un periodo de hasta 15 años. Adicionalmente, gracias a la Ley 2099 de 2021, se otorgarán incentivos nuevos para la gestión eficiente de la energía como arancel y depreciación acelerada”.



Los usuarios de vehículos eléctricos piden más estaciones y que se desarrolle la red interurbana de carga para viajes largos. A lo que los técnicos responden que aún no hay masa crítica para grandes instalaciones.



La empresa privada mira el tema y está iniciando inversiones en ese sentido. De hecho, Celsia que cuenta con 20 estaciones entre públicas y en universidades de Antioquia, Valle, Tolima, Quindío y Cartagena y Bogotá, inició la ruta entre Cali y el Eje Cafetero, para conectar luego con Bogotá. En ese sentido ya instaló una en Tuluá, que permite que un carro salga de Cali y llegue a Bogotá. Terpel, lleva ya 12 estaciones operativas y también comenzó a trazar rutas nacionales para garantizar una estación en la mitad del camino, así las cosas tiene una en Melgar (Tolima), como quien dice Buenaventura Bogotá se va volviendo redundante, pues hay no solo una compañía haciendo electrolineras.



EPM también tiene 33 estaciones en Antioquia, en la región con el mayor número de vehículos eléctricos, aunque la compañía señala que sus estaciones son suficientes para atender el mercado. A su turno el otro gigante de la electrificación en el país, Enel X, cuenta con una oferta que va desde los puntos de recarga públicos, hasta los cargadores para instalar en el garaje de hogares y empresas. Su meta es que para 2024, tengan 5.000 cargadores instalados en espacios públicos, privados y en hogares del país. A la fecha, han instalado más de 85 cargadores públicos, ubicados en estaciones de recarga, centros comerciales, clubes, supermercados, entre otros, y cerca de 2.500 equipos en hogares y empresas del país.



Los representantes de Audi señalan que si bien ellos instalan un cargador en la casa de cada uno de sus clientes que adquieren un e-tron, estos suplen alrededor de 80% de la necesidad de carga del cliente. Sin embargo, es importante contar con un sistema externo en las ciudades y carreteras para poder transitar con la tranquilidad necesaria del caso por el país.



Y señalan que “la inversión para instalar un cargador rápido es alta, y las empresas privadas que han tomado el riesgo aún no reciben el retorno necesario. Se debe trabajar en el desarrollo de modelos de negocio viables para estos servicios y pensar incluso en comenzar a reemplazar la gasolinera normal, por electrolineras como ocurre en otros países del continente. Pero, para este cambio de estructura, los actores involucrados deben recibir beneficios y apoyos que les permitan aterrizar sus proyectos”.

De hecho, esa compañía proyecta construir en toda vitrina de e-tron, un cargador carros eléctricos.



Y no es la única, el presidente de Renault, Ariel Montenegro, firma que vende eléctricos desde el 2015, señala que el tema de los cargadores no es exclusivo de Colombia. “De hecho, en el mundo los países debaten cómo mejorar los servicios de carga para la electromovilidad”. Montenegro indicó que proyectan hacer instalaciones de carga en sus vitrinas para apoyar a sus clientes cuando compran un Renault eléctrico.

“Esta es una discusión de Gobierno y empresas para avanzar en la implementación de más cargadores”, concluyó.



Desde Celsia indican que para los servicios de recarga de vehículos eléctricos es clave una exención de IVA para que el servicio sea competitivo contra los de combustibles y también es necesario tener acceso a los recursos del impuesto al carbono para lograr hacer más inversiones en infraestructura pública.



