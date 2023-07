Por qué Brasil contribuyó a la caída del dólar

Los mercados financieros prácticamente daban por descontado que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos subiría su principal tasa de interés, pero lo que nadie sabía era que a Brasil la firma Fitch Ratings le mejoraría su calificación crediticia, lo que generó un fortalecimiento (revaluación) de las monedas latinoamericanas, entre ellas el peso.



Fitch Ratings mejoró la calificación crediticia de Brasil a ‘BB’, desde ‘BB-’, con perspectiva estable, con arreglo al desempeño macroeconómico y fiscal “mejor de lo esperado” en medio un contexto de choques externos.



Así, de acuerdo con Bancolombia, en una jornada caracterizada por una tendencia con sesgo bajista, el peso retomó su senda de fortalecimiento.



Particularmente, en la apertura se presentó una diferencia bajista de $5 y durante la sesión alcanzó un mínimo de $3.933, desde donde corrigió parcialmente para cerrar en $3.952,50.



Para la entidad financiera, el comportamiento de la jornada estuvo influenciado por las expectativas en la decisión de la Fed, que al final se materializó con un ajuste de 25 puntos básicos en la tasa de interés de los fondos federales y dejarla en un rango entre 5,25% y 5,50%.



Ante esta decisión, J. Powell recalcó el compromiso del ente monetario por encauzar la inflación hacia su rango objetivo, alrededor del 2%, por lo cual, aún sería pronto descartar un nuevo ajuste.



El peso exhibió una apreciación diaria del 0,44%.



Con la Tasa Representativa del Mercado (dólar oficial) que este 27 de julio es de $3.951,10 y cayó $27 frente a la del miércoles, la revaluación del peso llega al 17,86% este año y al 11,44% en los últimos 12 meses.



Según Felipe Espitia, especialista cambiario de Corficolombiana, en la mayor parte de la jornada se vio el fortaleciemiento de las monedas de la región por la buena noticia de Fitch que subió la nota a Brasil. “Además, ya estaba descontada el alza de la Fed”, dijo.



Señaló que de todas maneras sigue existiendo un espacio de corrección del peso frente al promedio de las principales monedas de la región, es decir, las de Brasil, México, Chile y Perú.



“Si todo se mantiene estable y hay noticias positivas desde el lado de Colombia, es decir que no haya un impacto importante de las reformas que cursan en el Congreso, eso puede pasar” (más bajas del dólar).



Agregó que las elecciones regionales pueden tener peso en los activos y aunque las métricas fiscales para 2024 lucen algo apretadas, el Gobierno debe trabajar para haya buenas cifras y que los activos colombianos no vuelvan a sufrir en el futuro próximo.



Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones & Valores, afirmó que el dólar no cayó después cuando habló el presidente de la Fed y el mercado interpreta una visión dovish (cautelosa) con probabilidad de ver limitadas las subidas en el segundo semestre.



