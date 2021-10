Al país aún le quedaría mucho crudo: 430.000 millones de barriles

En cuanto a reservas de petróleo, Colombia no tiene los grandes yacimientos convencionales que posee Venezuela, pero su prospectividad le daría para que, a la vuelta de la esquina, comenzará a disfrutar de los vastos depósitos de crudo que hay en el subsuelo.

La razón para que Colombia pueda gozar con tranquilidad de un autoabastecimiento de crudo, radica en los cálculos de sus yacimientos, ya que en un escenario optimista el potencial de petróleo recuperable puede estar en alrededor de los 430.000 millones de barriles, y en uno moderado en los 117.000 millones de barriles.



Este cálculo en el volumen de crudo nacional ubicado en los depósitos del subsuelo, está consignado en un estudio del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, realizado para la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en cuyo contenido indica además que, en las 23 cuencas sedimentarias del país, en un panorama nada optimista, pero más probable, las reservas estarían en unos 20.000 millones de barriles.



“Colombia tiene grandes oportunidades en cuanto a sus reservas en convencionales. Es un elemento para la recuperación económica y el precio en la cotización del barril, no solo permitirá volver a los niveles de producción prepandemia, sino de paso en aumentar los años en los remanentes”, explicó Armando Zamora, presidente de la ANH.



Para el funcionario, el potencial de crudo en los yacimientos convencionales ahora puede ser más recuperable gracias a que el barril de crudo (referencia Brent) está por encima de los US$80, lo que permite elevar el nivel de extracción ya que se optimizan al máximo los gastos de operación.



En el mismo sentido, el estudio de la Universidad Nacional, señala que el cálculo para la producción de crudo en campo, se deben “extrapolar conceptos tomados como referencia de modelos geológicos, para inferir el potencial estimado de las reservas”.



APROVECHAR EL POTENCIAL



Es decir que el potencial de los remanentes de crudo son las posibilidades de hallazgos y la continuidad de producción comercial de pozos. Así, al realizar la perforación se desarrollan los cálculos inferidos sobre el volumen de crudo en los depósitos.



“Las reservas actuales de crudo alcanzan para seis años y las de gas para siete, algo muy preocupante. Lo paradójico es que la prospectividad del país es interesante, hay petróleo y gas en yacimientos convencionales, no convencionales, y offshore; pero, por distintas razones, no se facilita su desarrollo; lo que pone en riesgo la autosuficiencia energética y la generación de ingresos fiscales y regalías”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).



El líder gremial recaló que, el país debe concentrar sus esfuerzos en recuperar la producción y aprovechar los precios altos. “Es infortunado que este incremento nos sorprenda con una producción leve, por encima de los 700.000 barriles/día; es imperativo recuperar el bombeo y aprovechar este ciclo. Para lograrlo, es necesario que se viabilicen los proyectos, aplicar la ley en territorio para evitar y levantar los bloqueos, y garantizar las condiciones de entorno para el desarrollo de las operaciones”, dijo.



Cabe recordar que la actividad petrolera del país se ha desarrollado en solo seis cuencas: Caguán-Putumayo, Catatumbo, Llanos Orientales, y los valles inferior, medio y superior del Magdalena, que son las que hasta el momento le han aportado petróleo a Colombia.



“Tener un modelo que evalúe la competitividad del país en el sector petrolero de forma dinámica y no estática (como sucede hoy), y con una visión clara del proceso de transición y diversificación energética del mundo y de la región, da espacio para aprovechar al máximo el potencial que aún tenemos, pero sin perder la claridad en que debemos seguir avanzando en la transición”, explicó Julio César Vera, analista del sector petrolero.



ECOPETROL AUMENTA SU PRESENCIA EN BRASIL



Ecopetrol, a través de su filial en Brasil, amplió su tarea en este país al ganar, junto a Shell, el bloque S-M-1709 (685 km2 de superficie), en la que posee un 30% de participación.



La noticia fue confirmada este jueves en Rio de Janeiro durante el cierre de la Ronda 17 de la Agência Nacional do petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). El bloque está en la cuenca Santos, frente a las costas surorientales.



La propuesta consistió en un bono de US$$1,24 millones y un programa de exploración para los próximos años.



Ecopetrol definió a Brasil como uno de los países focos en su estrategia exploratoria. Allí ya registró un descubrimiento en Gato do Mato y tiene participación en seis bloques.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio