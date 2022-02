El PIB del país en 2021 llegaría a dos dígitos y rondaría el 10 %

Archivo particular

La recuperación que logró la economía colombiana en 2021 generó que el mercado elevara sus pronósticos en varias ocasiones del año pasado, a medida que los diferentes sectores, la inversión y el consumo, arrojaron resultados cada vez más favorables.



Este martes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) divulgara el dato oficial del PIB de 2021, pero las apuestas del mercado ya están sobre la mesa, y apuntan en general a que se logrará un doble dígito, muy cercano al 10%.



El Ministerio de Hacienda espera que, oficialmente, la economía nacional crezca 9,7%, mientras que el Banco de la República revisó al alza su estimación en su último ‘Informe de política monetaria’, publicado a finales de enero, de 9,8% a 9,9%.



Llegar a un crecimiento de dos dígitos en el año de la recuperación es una expectativa a la que se han sumado varios actores del mercado. Carolina Monzón, gerente de Análisis Económico de Itaú, aseguró que “un escenario de fortaleza en el consumo de los hogares y del gobierno implicaría un cierre de año 2021 con un crecimiento del 10%”. Esto en medio no solo de la reapertura, sino también, según Monsón, del efecto positivo que genera una baja base de comparación respecto a 2020 cuando el PIB anotó una caída de 6,8%.

Así mismo, Mauricio Hernández, economista de BBVA Research para Colombia, destacó como el PIB llegaría a 10%, pues “en 2021, el crecimiento del PIB terminó con una dinámica sobresaliente, explicado especialmente por el consumo final, tanto de los hogares como del gobierno. Con este desempeño, el PIB total logró superar sus valores prepandémicos al cierre del año, impulsado especialmente por el repunte en el consumo privado”.



Hernández aseguró que, no obstante, otros componentes del PIB, como la inversión y las exportaciones aún deben recuperar parte del terreno perdido durante la pandemia. Desde BBVA, por otro lado, se prevé un resultado de 9,1% para el PIB del último trimestre del año.



De otra parte, Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, aseguró que desde el banco se espera también un crecimiento agregado de 10%. Según, el economista, en la última parte del año, el cuarto trimestre, vio una influencia importante de los eventos del día sin IVA y Black Friday para la toma de decisiones de consumo.



“Por el lado sectorial, lo ya explicado habría favorecido al comercio. Por su parte, en el último mes del año pasado la industria se vio favorecida por un mayor volumen de pedidos y la reducción del costo de flete internacional para la importación de materias primas. Finalmente, otro sector en vía de recuperación fue la minería, en especial la extracción de carbón en línea con los últimos reportes de ventas al exterior", dijo.



Otras entidades como Banco de Bogotá y Credicorp Capital también se ubican en un pronóstico de 10%, pero otros agentes del mercado tienen una mirada aún más optimista. Tal es así que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó hace cerca de una semana su estimación, que se encontraba en 7,6%, y la ubicó en 10,2%.



El resultado del último trimestre del año han incidido en esa percepción. “Tenemos un pronóstico de 8,9% para el último trimestre, lo que nos daría un PIB de 2021 entre 10,1% y 10,2%. Creo que el consumo ayudo mucho, en parte impulsado por los días sin IVA, que ayudaron a motivar las compras, pero el gran 'driver' en la demanda agregada fue el ahorro que se hizo por estar encerrados y el retorno a la presencialidad de muchos negocios”, aseguró Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones y Valores.



Así mismo, desde Scotiabank Colpatria, su economista principal, Sergio Olarte, mencionó que se tiene un pronóstico de 9% en términos anuales, lo que dejaría a la economía completa creciendo en 2021 en 10,2%. “Vemos que en el último trimestre los sectores de comercio, transporte y hoteles siguen presentando una dinámica muy favorable. Adicionalmente, desde la agroindustria, vemos sectores que aprovecharon la depreciación del peso para aumentar las exportaciones, como las flores y las carnes”, dijo.



PREVISIÓN MODERADA



Otros pronósticos han sido algo más tímidos y no se ubican en los dos dígitos. Es así como Grupo Bolivar - Daviviendao Corficolombiana esperan que la economía registre en 2021 un crecimiento de 9,8%.



El centro de estudios económicos Anif actualizó sus proyecciones recientemente, a un rango entre 9,7% y 10,1%, pero otras entidades como XP Investments se fueron por una proyección de 9,7% mientras que BTG Pactual apostó por el 9,6% para el dato del PIB de 2021.

Las posturas respecto al crecimiento de la economía colombiana varían. Archivo particular

De otro lado, organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actualizaron sus pronósticos a inicio de año, y para Colombia la mejora en la proyección elevó el dato de 7,5% a 9,5%, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), reiteró en los últimos días que consideran que el dato de 2021 podría ser 9,5% “aunque muy influido por los efectos estadísticos de arrastre de 2020”.



Otra postura conservadora es la de Fedesarrollo, “estamos desde septiembre en un 9,5%. Es probablemente que sea más alto, pero nos quisimos mover de ese pronóstico”, dijo su director, Luis Fernando Mejía, mientras que desde Citi, Esteban Tamayo, economista principal de Citi para Colombia, Perú, Centroamérica y Caribe, también indicó que la previsión se mantiene en 9,5%, pero con un riesgo al alza.



“El 2021 fue un año en el cual el crecimiento vino gracias a un retorno a la movilidad personal, llevando a una reactivación más notoria del comercio, transporte, hotelería y turismo, y las actividades de recreación. La manufactura también tuvo una reactivación importante. Por componentes de demanda, el consumo de los hogares fue fuerte”, destacó.



GREMIOS DESTCACAN DINÁMICA DE LA ECONOMÍA

Así como los bancos, comisionistas y organismos internacionales lanzaron sus apuestas, también lo hicieron los gremios.



Desde Asobancaria la cifra que esperan está en 10,3%, y su presidente, Hernando José Gómez, mencionó como “durante el año, todos los sectores tuvieron una reactivación, con excepción del sector de minas”.



Así mismo, desde la Andi, la estimación está en 10%, y el buen desempeño económico se relaciona con la estrategia de vacunación masiva, el mayor consumo de los hogares, la implementación de las políticas en materia de salud pública y reactivación y adaptación del sector empresarial.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio