‘El precio de la opa por Grupo Nutresa no parece atractivo’

Un análisis técnico de la Universidad Eafit de Medellín indica que el precio de la oferta pública de adquisición (opa) del Grupo Gilinski sobre el Grupo Nutresa no es atractivo.

Hay que recordar que el Grupo Gilinski plantea adquirir al menos el 50,1% de las acciones de Nutresa, es decir tomar el control de ese conglomerado y para ello propuso pagar una prima sobre el precio del 10 de noviembre cercana al 40%. Pagará US$7,71 por acción.

Según el análisis de la facultad de Economía y Finanzas de Eafit, la oferta de la opa por Nutresa es de 9 veces su Ebitda y para las empresas del sector son comunes las valoraciones a 12 y 13 veces ese indicador.

Para César Tamayo, decano de Economía y Finanzas de la Universidad Eafit, los estudios del banco JP Morgan, contratados por el Grupo Argos sirvieron de base para que los miembros independientes de la junta directiva recomedaran no vender la participación en Nutresa pues dicen que no reconoce el valor fundamental del negocio de alimentos ni de su portafolio de inversiones.

Tamayo adiciona que en el caso de Nutresa el tema es que esa prima no solo incluye el precio de comprar las acciones, sino tomar el control del grupo, aunque advierte que sí es bueno que las valoraciones que los bancos internacionales como JP Morgan y Bank of America hicieron para el GEA sean públicas.

Menciona que no obstante, si estas se llegan a dar a conocer, no cree que cambie la estrategia de Gilinski, pues ese grupo “más o menos conoce cuáles son las cifras y aunque ellos saben que pueden ofrecer más por esas compañías, por el potencial que tienen, no puede dejar ver que tiene capacidad de pagar más por ellas o si no la gente no le vende en este momento. Ellos se mantienen en que es una oferta justa y es final, a pesar de que sepan que pueden pagar más”, dice el académico.

Además, señala que con el análisis de las métricas objetivas que hay disponibles se puede concluir a partir de los datos que no hay grandes avances en materia de gobierno corporativo en el Grupo Gilinski, pues en el caso del GNB Sudameris tiene cinco miembros principales en la junta directiva de los cuales dos son independientes, en Nutresa son 8 y la mitad son independientes en Grupo Sura son siete y cuatro independientes y las recomendaciones internacionales es que los miembros de junta sean de siete a diez.

Además, señala que en la junta de Sudameris no hay mujeres, cosa que sí sucede en Nutresa y Sura, y además reveló que “la firma Fitch Ratings ha advertido del factor de riesgo de persona clave” en el Grupo Gilinski, es decir, cuando una organización depende mucho de una persona para la toma de sus decisiones”.

Igualmente, dice, “al menos en el papel Sudameris no menciona compromisos con criterios de inversión responsable”.

El académico asegura que Grupo Gilinski busca un asiento en la Junta Directiva de Nutresa “pues quiere hacer movidas con los activos financieros que tienen y comenta que comprarán las participaciones que les vendan pues no tienen afán y puede que su estrategia tenga etapas”.

FUTURO DEL MERCADO

Para Ramiro Guerrero, decano de la escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Icesi de Cali, las opas son parte normal de las dinámicas de los mercados de capitales y “en Colombia no son frecuentes y menos cuando no son acordadas (hostiles) pues tenemos un mercado pequeño con pocas empresas en el mercado público”.

El académico consideró que el control de las compañías seguirá bajo el GEA, compartiendo una porción con el Grupo Gilinski que entrará, pero el accionariado va a ser poco disperso y espera que no se perjudique la liquidez de las acciones y menos que las compañías se deslisten de la Bolsa de Colombia.

Sobre la posibilidad planteada por el Grupo Gilinski de que si logra un puesto en la Junta Directiva de Grupo Sura propondrá una fusión entre Bancolombia y Sudameris “eso sería poco probable pues los que deciden eso son los accionistas”.

Afirma que así sea minoritario, el Grupo Gilinski comprará lo que le vendan.

