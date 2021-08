El Programa de Acompañamiento a Deudores no va más

Pese a los pedidos de los banqueros, que solicitan que se amplíe nuevamente el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) pues todavía hay varios sectores económicos con dificultades para recuperarse, tras más de 18 meses de efectos por la pandemia, la Superintendencia Financiera no extenderá el programa.



Así lo dijo recientemente el Superintendente Financiero, Jorge Castaño y la entidad en el informe semestral de resultados del sistema financiero del viernes pasado.



Hay que recordar que el PAD fue la continuación del plan inicial de alivios y prórrogas que autorizó el Gobierno en marzo de 2020 para ayudar a empresas, organizaciones y personas y cuya vigencia expiró en julio de ese año.



El PAD contempló varias medidas entre las que estaban la redefinición de los créditos en materia de cuotas, plazos o tasas de interés, o una combinación de estas opciones y teniendo en cuenta que no se podrían incrementar los intereses o costo de las obligaciones.



Hacia final año pasado el Gobierno prorrogó la vigencia del programa por la persistencia de la pandemia y los efectos económicos sobre la mayoría de sectores y su aplicación irá hasta final de este mes, sin perjuicio de que quienes pidan redefiniciones de sus obligaciones en los próximos días con las entidades del sistema financiero se vean beneficiados en los próximos meses. E incluso de que los bancos de manera autónoma acepten, si así lo deciden, aplicar un programa que beneficie a sus clientes.



LAS CIFRAS DEL PAD



En el marco del PAD, desde el pasado primero de agosto de 2020 hasta el 11 de agosto de 2021 un total de 2.217.063 de deudores redefinieron sus créditos por $37,2 billones.



Adicionalmente, durante los 18 meses de pandemia, el sistema financiero ha desembolsado 411,2 millones de créditos por $514,26 billones.



Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, pidió hace dos semanas que se amplíe el PAD más allá del 31 de agosto y se asegure la sostenibilidad de las pymes que han sido de las más golpeadas por la crisis.



Esto en razón a que según dijo, aún hay algunos sectores que no se han recuperado y lo peor, el desempleo todavía va a demorarse en bajar de manera consistente por lo menos un año e incluso hasta el 2023.



Incluso, Gómez también dijo que el Banco de la República debería esperar a noviembre o diciembre para subir las tasas de interés 25 puntos básicos este año para dejarla en el 2%.



Igualmente, en reciente diálogo con Portafolio, el presidente del Banco Popular, Carlos Upegui Cuartas señaló que “nosotros consideramos que se debe dar continuidad al PAD. Sabemos que hay clientes con situaciones difíciles y necesitan el apoyo del banco. Nos ha ido bien y hay que seguir sacando adelante a los clientes. Además, hay que proteger las empresas y seguir generando empleo. No podemos apretar a algunas empresas que necesitan salir adelante de esa situación ya que hay sectores que no han arrancado por completo y requieren el apoyo”.



