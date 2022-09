El reto está en superar exportaciones por US$60.000 millones este año

El XXXIV Congreso Nacional de Exportadores de Analdex se celebra esta semana, entre el 8 y el 9, bajo un escenario donde el comercio exterior se volverá un eje fundamental del Gobierno entrante.



Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de la asociación de exportadores, comentó que el diálogo entre los sectores privado y el público ha sido crucial para “acordar” sobre las líneas gruesas de la política comercial al exterior.



¿Cómo llega el sector a este evento?



Tenemos mucha expectativa sobre las cuestiones que podemos concertar con el nuevo Gobierno. Las exportaciones en Colombia han venido recuperándose de forma dinámica. Usted ve como en estos últimos meses ha habido unos crecimientos extraordinarios, también por el precio de los energéticos, pero igualmente los sectores como la agricultura y el manufacturero vienen demostrando una gran recuperación, que yo diría se da en buena medida, debido a la demanda internacional, en la cual se rompieron esas cadenas globales y se está trabajando más en cadenas regionales.



Las manufacturas, que es una buena parte de lo que exportamos a la región, tienen un crecimiento extraordinario en los países vecinos. Queremos ver cómo aprovechar esta coyuntura para generar una política que nos permita que esta dinámica se mantenga, continúe y podamos crecer nuestras exportaciones.



Lo que estamos viendo es un proceso de diversificación pero ese proceso hay que consolidarlo, hay que hacerlo crecer. He señalado que Colombia está muy atrás en materia exportadora, porque si uno exportara el promedio de la exportación per cápita de los países de la región, deberíamos estar exportando algo más de. US$100.000 millones de dólares y el año pasado estuvimos alrededor de US$42.000 millones.



¿Cuál es el reto para las exportaciones?



Es que este año podamos llegar a superar los US$60.000 millones que fue la cifra récord que tuvimos en el 2012, todo apunta a que va a ser posible. Pero la clave es cómo seguir pasando de esos US$60.000 millones y llegar a los US$100.000.



Pero eso no se hace por arte de magia, eso responde a unas políticas a una señales y es un poco de lo que creemos concertar con el gobierno.



¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno?



Hemos estado hablando con el Ministro de Hacienda alrededor del tema de la reforma tributaria y él nos ha señalado que está muy interesado en desarrollar toda una política de exportación, particularmente en materia de productos no minero energéticos e incluso ha tocado que el crecimiento anual de las exportaciones en este sector diferente al minero energético sea del 20% anual. Nosotros le respondimos en su momento es que aceptamos el reto, que estamos dispuesto a trabajar para lograr que se logre.



También le hacía mucho énfasis en el tema de la facilitación, de lograr que hacer un negocio en el país sea muy fácil; hoy en día no lo es.



Planteamos una desregularización, tenemos un sector muy regularizado y creemos que es el momento de ver cómo facilitamos esas operaciones.



Nosotros estamos muy esperanzados de que, dado el interés del gobierno, podamos concretar estas cosas, sacarlas adelante y tener una aduana totalmente digitalizada, con una plataforma electrónica donde usted pueda hacer sus operaciones desde la oficina totalmente digital y tener también un régimen sancionatorio que permita castigar lo sustancial y no lo formal.



Ha existido mucho diálogo...



Sí, hemos estado en contacto desde antes de la posesión y nos pusimos de acuerdo como en estas líneas gruesas. También vamos a tener un espacio con el ministro de Comercio alrededor de estos temas, también sobre Venezuela, que hay mucho interés del sector para ver cómo recupera el comercio con ese mercado, entendiendo que esto es un proceso que no se da de la noche la mañana.



En el tema de la revisión de los TLC es nosotros desde tiempo atrás hemos planteado la aspiración de tener en el TLC con Estados Unidos una acumulación de origen para el sector textil, que nos permitiría crecer hacia allá las exportaciones, pero también contar con insumos desde otras latitutes, como México o Chile. Es posible hacerlo. Es parte de lo que queremos mirar.



¿Y sobre su propuesta en la reforma tributaria?



El ministro Ocampo ha dicho que está dispuesto con lo que planteamos de que el plan de internacionalización también se aplique a las zonas francas uniempresariales, de los cuales estaban excluidos en la reforma tributaria.



Parte de lo que queremos trabajar con las empresas es ver cómo les apoyamos en elaborar esos planes de internacionalización y poder cumplir con los compromisos que establezca el Gobierno.



¿Qué esperan de Venezuela?



Con Venezuela teníamos un comercio muy activo hasta 2008. Exportábamos desde arequipe hasta carros. Lo que tenemos ahora es que definir cómo se va a hacer y cuál es el marco jurídico.



¿Han caído los costos de los fletes?



Se ha venido disminuyendo el precio de los fletes, pero no hemos vuelto a los precios que tenemos pre pandemia.



Esta disminución ha permitido también que tener una caída en algunas materias primas. De los US$16.000 por contenedor que en su momento llegamos a pagar acá en Colombia, estamos por debajo de los US$7.000.



