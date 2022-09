Ganó más de 8.300 millones de pesos en una lotería y lamenta su suerte

Anoop, un chofer de Kerala, en India, está tan abrumado con las solicitudes de ayuda financiera que lamenta haber ganado el premio mayor de la lotería.

El hombre ganó 250 millones de rupias (US$3,06 millones, más de 13.900 millones de pesos) en una lotería del gobierno estatal a mediados de septiembre.

Pero una semana después, publicó un video en el que pedía a extraños que dejaran de molestarlo a él y a su familia.

"Ojalá no hubiera ganado", señala. "El tercer premio habría sido mejor".

Anoop dice en el video que está considerando mudarse para escapar de la abrumadora atención del público.

Cuando ganó el premio, el mayor ofrecido en el estado en una lotería, el hombre apareció en los titulares nacionales.

Compró el boleto el 17 de septiembre. Un día antes tenía planeado volar a Malasia para trabajar, algo que iba a poder hacer gracias a los ahorrros de su hijo.

Cuando se supo la noticia del premio, su familia recibió mucha atención de los medios.

"Me llené de alegría cuando gané", cuenta en un video publicado recientemente. "Había gente y cámaras en la casa y estábamos felices".

Pero la situación "pronto se salió de control", agrega.

"No puedo salir de casa, no puedo ir a ningún lado. Mi hijo está enfermo y no puedo llevarlo al médico".

Anoop, que recibirá US$1.840.900 (más de 8.300 millones de pesos) después de los impuestos del gobierno, dice que la gente llega a su casa todas las mañanas.

"Todo lo que puedo decirles a todos es que todavía no he recibido dinero. Nadie parece entender mi problema, a pesar de las veces que lo diga".

Anoop dice que él y su familia se han estado quedando con parientes para escapar de la atención.

El gobierno estatal indicó que organizará para Anoop un programa de capacitación sobre gestión financiera de un día para ayudarlo a emplear bien el dinero.

