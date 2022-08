El turismo debería triplicarse para sustituir al petróleo: expertos

Desde campaña, la propuesta del gobierno de Gustavo Petro se han enfocado en la productividad bajo un modelo sostenible ambientalmente. Ahora, el mandatario ha lanzado la ruta de trabajo que va entre sus pilares para dejar de depender de combustibles fósiles como fuente de ingreso en el país.



En pasado 25 de agosto, el jefe de Estado aseguró en el Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo que decidió que se inicie en el país la potencialización del turismo ecológico como base fundamental de la economía del país.



“Como economista entiendo que si queremos remplazar el carbón y el petróleo porque nos toca, es obligatorio. No podemos prosperar matando a la humanidad, así de simple. No es culpa de nosotros, pero es la realidad”, señaló el presidente en el encuentro gremial.



Teniendo en cuenta que este es en un país que se basa en combustibles fósiles, Petro propone cambiar el chip y potencializar nuevos sectores para sustituir la dependencia a la economía extractiva. Por eso, señaló que “superar la economía carbonizada, los fósiles pone al turismo en un lugar fundamental en las perspectivas colombianas”.



El presidente además señaló la importancia de empezar a implementar políticas de cuidado medio ambiental en el sector para mantener un equilibrio en los negocios.

“Y el turismo extranjero, que es una transferencia de riqueza del mundo hacia acá, equivale a una exportación económicamente hablando igual, el turismo extranjero llegando a Colombia puede ser, en el corto plazo, un sustituto, no digo total, no voy a exagerar, por lo menos parcial, pero importante de la economía fósil de la cual dependemos. Así de simple”, señaló el presidente de Colombia.



Al respecto, varios analistas han tomado sus calculadoras para saber la factibilidad de reemplazar el petróleo por turismo en el país.



El exviceministro de Turismo, Julián Guerrero, aseguró que a un ritmo de crecimiento del 2%, tomaría hasta 2050 cumplir la meta total.



“Si tomamos los 6.784 millones de dólares de divisas generadas por viajes y transporte aéreo en 2019 - el mejor año del turismo en Colombia - y lo comparamos con los 13.336 millones de dólares por exportaciones de petróleo y sus derivados en 2021 (último año completo registrado), se podría decir que Colombia necesitaría triplicar sus ingresos por turismo para que reemplazaran a aquellos generados por el petróleo”, dijo a Portafolio Guerrero.



A su vez, Manuel Leguizamon , director de Infoconsultoria y profesor emérito de la U Externado, apoyando lo anterior, agrega que con los turistas internacionales que recibe el país de manera actual, tendría que multiplicarse entre tres y cuatro veces para reemplazar el petróleo.



Además, “el turismo aporta cerca del 2,5 % del PIB. Mientras que el sector primario aporta cerca del 14%”, señaló el experto.



Ante la posibilidad de hacer del turismo eje central de la economía colombiana, hay varios factores que tocan al sector para poder hacer esto realidad.



Para María Luisa Galán, consultora senior Touristology, el país deberá empezar a trabajar para recibir en infraestructura para recibir a los más de 13 millones de turistas que requiere el país para ello.



“Hay que preparar el país, ¿de verdad queremos tener 15 millones tener esa cantidad en Colombia, cuando ha sido un país que le ha apostado a la sostenibilidad, que tiene un turismo que no es masificado? Eso también puede traer efectos negativos”, señaló.



Sobre estas preocupaciones, Gustavo Petro aseguró que le apostará a tres frentes para potenciar el turismo internacional: la paz en el territorio para buscar que más personas puedan mediante la seguridad querer visitarlo, cuidar la belleza del territorio a través del ecoturismo y mejorar la infraestructura aérea en el territorio. Estas propuestas van de la mano con los retos dichos por Paula Cortés, presidenta de Anato.



