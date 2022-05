El valor de la gasolina extra ya es el doble de la corriente

si el precio del galón de gasolina corriente se ha mantenido bajo gracias al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), y no termina afectado el bolsillo de los colombianos, la otra cara de la moneda corre por cuenta de la tarifa en la gasolina extra.



La razón, prácticamente su costo por galón es el doble de la corriente, ya que si en las estaciones de servicio (EDS) se cobra una tarifa promedio entre $8.700 a $9.000, la de extra ya bordea los $17.000 el galón.



Lo anterior sin tomar en cuenta que el precio del galón de gasolina corriente podría llegar a ser similar al de extra, si no es porque el FEPC ayuda a mitigar y/o rebajar el costo por galón. Y con este propósito fue creado.



“La gasolina extra a diferencia de la gasolina corriente no está cubierta por el FEPC, por lo cual su precio interno está sujeto al vaivén de la cotización internacional del petróleo y los combustibles, el cual está hoy por encima de los US$100 por barril, y además depende a las variaciones de la tasa de cambio”, explicó Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.



El analista también explicó que, con precios "tan" altos de los combustibles en el mercado internacional y una tasa de cambio cerca de los $4.000 por dólar, que sumado al precio internacional de barril de crudo, el costo de oportunidad del producto, hace que hoy se registre una gasolina extra cerca de los $17.000 por galón.



“Al contrario, lo que sucede con la gasolina corriente, es que gracias al FEPC, los colombianos pagamos un galón de gasolina casi $8.000 por debajo del precio internacional, que sí tiene un efecto muy importante en materia de subsidios para el Gobierno Nacional, que sumado a los subsidios del diésel le significan al país más de $2,2 billones mensuales con los precios actuales”, dijo Julio César Vera.



En cuanto a la demanda de la gasolina extra, se ha estabilizado en el país, en alrededor de los 300.000 galones por día.



“Es un producto que llega a un nicho de mercado de carros de gama alta principalmente, donde el precio no es el factor que rija las decisiones de consumo de este nicho, es decir que por su demanda y por su mercado se considera un producto inelástico a la demanda”, indicó Vera.



Y agregó que, lo mismo no sería en el caso de la gasolina corriente donde sí se vería mayor efecto en la demanda si el precio estuviera a niveles del precio internacional al día de hoy.



Cabe recordar que, la gasolina extra, también trae la arandela de los gravámenes como la sobretasa y el impuesto nacional. Además, que la Nación no regula su precio, como sí sucede con la corriente.



“Los impuestos a los combustibles compensan los efectos ambientales (grado contaminante) y el grado de deterioro sobre la infraestructura del país que significa su uso. En el caso de la gasolina extra, por considerarse un producto premium y que llega al nicho específico, que son los colombianos de altos ingresos o mejores posibilidades económicas, entonces desde la década de los noventa que pagarán mayores impuestos a los combustibles, quienes usan dicho producto”, recalcó Vera.



PRECIOS DE LA GASOLINA Y EL DIÉSEL SE MANTUVIERON

En el mes de abril, el Ministerio de Minas y Energía no ha anunciado un alza en el precio de los combustibles, por lo que la gasolina corriente y el diésel mantienen los valores actuales. Sin embargo, la gasolina extra aumentó.



El precio promedio de venta de la gasolina corriente en las 13 ciudades principales del país se ubica en $9.000. Por su parte, el precio promedio de venta del diésel en las 13 principales ciudades de Colombia es de $8.868.



Villavicencio, con $9.472, es la ciudad que registra el costo más alto de gasolina corriente, a diferencia de Cúcuta, que se encuentra en $7.426. Entre tanto, en el precio del diésel en Manizales tiene el valor más alto con un costo de $9.205.

ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio