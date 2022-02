Elecciones e inflación amenazan la confianza del consumidor

Los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor para enero, reveló que ese indicador continúa cayendo desde diciembre de 2021, pues para este mes registró un balance de -13,5%, lo que corresponde a una disminución de 6,5 puntos porcentuales frente al último mes de 2021.



Fedesarrollo, entidad que realiza este estudio, indicó que esta disminución se debe, principalmente, a la caída en el Índice de Condiciones Económicas y Expectativas del Consumidor.



Indicadores que miden las expectativas de los hogares dentro de un año y la percepción de los consumidores sobre su situación económica actual.



De modo que, solo 19,7% de los encuestados considera que a su hogar le estará yendo económicamente mejor. Este porcentaje no solo disminuyó en relación con diciembre, sino que también presentó una caída de 14,4 pps respecto a enero de 2021.



Ahora bien, respecto a la percepción económica actual, se registró una variación del -8,1% respecto a si los ciudadanos consideran que este año les ha ido mejor que el anterior. Este indicador aunque continúe a la baja, ha aumentado 53,7 puntos porcentuales en comparación con el inicio del año pasado, en el que registró -45,6%.



Al respecto, Luis Fernando Mejía Alzate, director de Fedesarollo, mencionó que esta caída en la confianza del consumidor se debe en primer lugar, a los masivos contagios por ómicron y la elevada inflación que ha perjudicado las compras de los colombianos.

“El elemento más importante es la noticia económica del año: el aumento de la inflación en Colombia. No solamente cerramos niveles superiores al 5,6% en diciembre del año pasado, sino que, como ya sabemos, en enero con niveles cercanos al 7%”, agregó.



Para el directivo, estas cifras no se veían hace más de 20 años y han afectado los bolsillos de los consumidores. Por otro lado, destacó que la inflación por alimentos está llegando al 20%.



En estas causas coincide Hernán Avendaño Cruz, director de estudios de la Federación de Aseguradores Colombianos. Sin embargo, agregó factores como la lenta reducción del desempleo y la menor calidad de los trabajos, dado que el crecimiento se está registrando con más fuerza en la informalidad.



Además de “la creciente incertidumbre generada por la compleja campaña electoral” más que los factores mencionados. Esta causa también fue destacada por Julián Arévalo, decano encargado de la facultada de economía de la Universidad del Externado.



“Ante las candidaturas de los extremos se genera zozobra en los mercados y esto contribuye al deterioro en la confianza de la recuperación”, agregó.



Este experto también mencionó el papel que cumple la elevada inflación, y las medidas para contrarrestar este fenómeno. “Tenemos una serie de variables que, desafortunadamente no se resuelven rápidamente o en el corto plazo, lo que seguramente afectará la confianza de los consumidores en los próximos meses”, argumentó Arévalo.



Guillermo Alberto Sinisterra, economista de la Universidad Javierana, estuvo de acuerdo con las causas ya enumeradas por los anteriores expertos, pero agregó que hubo un repunte del desempleo al final de año, que está generando una incertidumbre en las compras. “La gente se está dedicando a sobrevivir”, dice.



