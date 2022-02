Entorno electoral marcará la segunda temporada de opa

Mañana comienza la segunda temporada de ofertas públicas de adquisición (opa) de acciones de Nutresa y Grupo Sura, dos de los pilares del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), y que adelantará el grupo Gilinski. Mientras, las dos partes continuarán con sus acercamientos, como el que se realizó en días pasados entre emisarios para aclarar posiciones y preparar la realización de las asambleas ordinarias del 22 y 25 de marzo.

Ante el hecho cumplido de que el Grupo Gilinski ya es el propietario del 27,69% de las acciones de Nutresa y del 25,25% de Grupo Sura, las administraciones y las oficinas de accionistas adelantan los trámites para facilitar y garantizar la participación efectiva y el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas.



Sin embargo, frente a lo que se vivió en las dos primeras opa en las que los Gilinski lograron adquirir participaciones suficientes para tener dos puestos en las juntas directivas y una capacidad de decisión importante, el panorama para las operaciones que comienzan mañana podría tener variaciones importantes en donde hasta el tema electoral puede influir.



En primer lugar, ante la realidad que dejó las dos primeras opa, tras los gestos de rechazo a vender por parte de los directivos del GEA y de los miembros independientes de las juntas directivas, los Gilinski, según una fuente próxima a esa familia, no quieren actuar “dejando tierra arrasada” en el mercado pues consideran que en el caso de Nutresa será difícil lograr el 50,1% de las acciones, aunque sí quieren tomar parte activa en las decisiones de la compañía y de Grupo Sura, holding en donde sí consideran que pueden adquirir el 6,25% de acciones propuesto, e insistir en la posibilidad futura de integrar a Bancolombia con su grupo GNB Sudameris.



Los Gilinski, de acuerdo con la fuente próxima a ellos, están contemplando el panorama electoral y la volatilidad que se dará por ese fenómeno, así como el rumbo en materia de reformas que adoptarían los candidatos presidenciales que lideran las encuestas.



En el caso específico de un posible triunfo de Gustavo Petro, los Gilinski ven tres preocupaciones, de acuerdo con la fuente próxima a ellos: un mayor impuesto a los dividendos de las acciones, el retorno del impuesto al patrimonio y que algunas reformas afecten o, eventualmente, eliminen negocios en algunas de las múltiples actividades en las que se desenvuelven.



Ante la posibilidad de que los Gilinski no logren tomar el control de Nutresa, como se lo dijo Jaime Gilinski a Portafolio hace dos meses y lo reafirmó la fuente cercana a ese grupo, trabajarán con ellos “pues son buenos administradores”.



Pero los Gilinski, aparte de estar contentos con los dos puestos en las juntas de las dos compañías y buscar que sus decisiones inicien un lazo con las regiones, los empleados y los países donde operan, sí quieren fijar algunas pautas tanto en las asambleas como en las decisiones de los máximos órganos de las empresas. “Para ello tienen lo suficiente, en caso de necesitarse, para bloquear decisiones que requiera super mayorías”, como lo dijo el presidente de una compañía financiera a este diario.



PUNTOS GRUESOS PARA LAS ASAMBLEAS



En parte de la agenda para las asambleas en las que Jaime Gilinski y su hijo Gabriel, junto con dos importantes abogados del bufete Gómez-Pinzón con quienes delinearon la estrategia financiera, se encuentran aspectos como la exigencia de estándares altos de gobierno corporativo, mejores prácticas en contratación, manejo de conflictos de interés, como por ejemplo que un ejecutivo del grupo sea miembro de otra compañía del grupo -y viceversa- y tenga capacidad de definir políticas de compensación de otros ejecutivos.



Asimismo, estarían contemplando proponer la racionalización de algunos costos a los que se destinan importantes sumas. Igualmente, quieren revisar la elección de las planchas de miembros independientes de las juntas directivas y este va a ser un tema grueso, donde ambos lados van a exigir miembros verdaderamente independientes, que no vayan a entrar sesgados hacia un lado u otro.



Para Daniela Triana, especialista en renta variable de la firma Acciones & Valores, es poco probable que las opa, que tendrán una duración de 15 días hábiles tengan una prórroga por el mismo lapso.



Nutresa hará una asamblea extraordinaria para decidir sobre opa el 24 de febrero y el Grupo Sura el 22 de febrero.



PORTAFOLIO