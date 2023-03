Elon Musk le ‘declara la guerra’ a ChatGPT con nuevo ‘chatbot’

El milmillonario Elon Musk sigue dando de qué hablar, pues luego de volver a convertirse en la persona más rica del mundo, también estaría incursionando en nuevos modelos de negocios ligados a la digitalidad.



Para esta ocasión, el cofundador de la automotriz Tesla buscaría incursionar en el mundo de las inteligencias artificiales (IA), más aún luego de la creciente popularidad de ChatGPT, la aplicación que puede interactuar de forma independiente con cualquier persona a través de internet.



(Le puede interesar: Elon Musk es otra vez el más rico: el 'top' 10 de multimillonarios).



La intención que tendría el magnate sudafricano-estadounidense sería crear una nueva IA con características que ChatGPT, pero con la particularidad de que esta sería menos ‘políticamente correcta’, es decir, que no tendría restricciones ante temas sensibles como la política, la sexualidad o la raza.



(Más: Las millonarias demandas a las que se enfrenta Twitter).



Esto sería una representación de la postura de Musk frente a la llamada cultura ‘woke’, anglicismo que hace referencia a movimientos o tendencias de comunicación que tienen una posición en contra de las injusticias sociales.



El magnate ha señalado en el pasado su posición en contra de esta ideología, pues, según él, varios medios de comunicación tradicionales han “caído” en los discursos promovidos por este grupo de movimientos, lo que estaría ocasionando una censura y vigilancia permanente a la libertad de expresión.



(Le recomendamos: Inteligencia artificial prende alarmas: dijo que crearía una pandemia).



No obstante, el mismo Elon Musk no ha confirmado nada acerca de algún avance sobre la creación de esta nueva IA. No obstante, se rumorea que habría contratado al ingeniero Igor Babuschkin, quien tiene experiencia en el rubro tras haber trabajado en Deep Mind, una IA programada para optimizar pautas de aprendizaje para máquinas que sean capaces de chatear de forma más realista y creíble.



(Además: La IA y los 'chatbots', la nueva apuesta de los buscadores web).



Vale la pena mencionar que Elon Musk fue cofundador de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT; sin embargo, se retiró de esta en 2018 para evitar conflicto de intereses tras empezar a desarrollar IA para Tesla.



PORTAFOLIO