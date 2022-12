¿Represalias con la prensa?: Elon Musk deshabilitó ‘Twitter Spaces’

El dueño de Twitter, Elon Musk, habría deshabilitado la función de ‘Twitter Spaces’, la cual permitía que los usuarios pudieran tener conversaciones de audio en tiempo real, luego de que un grupo de periodistas filtraran información sobre la ubicación de su jet privado.

El pasado 9 de diciembre, Musk había manifestado que la función ‘Twitter Space’ se estaría ajustando ante algunas fallas que venía presentando y que “debería estar funcionando al otro día”.



Sin embargo, al día siguiente del anuncio, Musk decidió bloquear las cuentas de algunos periodistas de los medios de comunicación CNN, The Washington Post y The New York Times, durante siete días por haber filtrado información sin verificar de la ubicación de su jet.

¿Por qué pasó esto?

En vista de que sus Tuits ya no estaban disponibles, algunos de los periodistas suspendidos salieron a dar su opinión por medio del aplicativo de la red social ‘Twitter Space’, respecto a la “abrupta” determinación tomada por Elon.



En medio de la transmisión, el dueño de Twitter también se unió, luego de que la misma llegará a los 40.000 oyentes de la red, en la cual informó que “cualquiera que revele información privada de la ubicación de otra persona será suspendido”.



Por su parte los periodistas aseguraron no haber publicado ningún dato del vuelo de Musk en tiempo real, respuesta que no fue suficiente para el multimillonario, quien abandonó la disputa.



Ante este hecho, reguladores y políticos de la Unión Europea también entraron en la discusión.



“La noticia sobre la suspensión arbitraria de periodistas en Twitter es preocupante”, dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, en un tuit. “Hay líneas rojas. Y sanciones, pronto”.

Autoridades advirtieron a Elon sobre las nuevas regulaciones de contenido digital y libertad de prensa, que estarán rigiendo en el próximo año.



