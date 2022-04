Elon Musk: ¿un genio visionario o un loco para los negocios?

Excéntrico, multimillonario, controversial y apasionado. Así es Elon Musk, el hombre más rico del planeta y el empresario que ha acaparado los titulares por estos días, luego de comprar la red social Twitter por una cifra récord: US$44.000 millones.



(¿Elon Musk en busca de comprar Coca Cola y McDonalds?).

Este físico y economista de profesión ha sabido hacer historia y consolidarse como un gran referente empresarial, pero Musk ¿es un genio o un loco visionario?



Su pasado y su presente han estado llenos de buenos aciertos, de riesgos y de la consolidación de grandes compañías como es el caso de Paypal, Tesla, SpaceX, Solar City, Open AI, entre otras, ratificando esa filosofía de negocio que reza: “siempre hay que pensar en grande”.



(Elon Musk se queda con la red social Twitter).



Está claro que ni el cielo es el límite para este empresario sudafricano, nacionalizado estadounidense, que busca tocar las estrellas. Ya ha demostrado que no basta construir un cohete, sin antes pasar por años de duro trabajo, investigación y autodisciplina. O como afirma él trabajar entre 85 a 100 horas a la semana.



De acuerdo con el analista financiero y bursátil Andrés Moreno Jaramillo, la curiosidad de Musk y sus ganas de innovar lo han llevado a destacarse como un hombre de negocio “un visionario” a la hora de iniciar con un proyecto empresarial.



“Elon Musk siempre ha demostrado ser un hombre dedicado, que ha insistido con sus ideas y que ha buscado innovar. Se preparó, tuvo curiosidad y eso le sirvió para ser una persona disruptiva en todo lo relacionado con tecnología. Algo que ha hecho Musk es pensar en el largo plazo, sin duda un ejemplo para los emprendedores”, resalta Moreno.



Ser un estratega es otra de las características de Musk y eso quedó en evidencia con la última movida del magnate de 50 años al adquirir Twitter, que implicó la venta de un paquete de acciones de Tesla, la compañía de carros eléctricos que pasa por su mejor momento. Y es que, hay quienes afirman que Musk ha realizado esta compra más por capricho que por una maniobra empresarial. No obstante, otras opiniones se enfocan en que esta decisión podría llevar a la red del pajarito azul a un nuevo nivel.



Sebastián Rueda Quesada, asesor y consultor de derecho y tecnología, afirma que Elon Musk es un “visionario” que apunta por mercados pocos explorados y que son un riesgo, pero que en el mediano o largo plazo terminan generando buenas rentabilidades.



“Las cifras nos muestras que todas las inversiones que este empresario ha realizado terminan presentando un crecimiento exponencial. Más allá de ser un loco, termina siendo un visionario. Algo excéntrico, pero visionario. Ha visto diferentes líneas de negocio, como Tesla, sectores mucho más futuristas como lo es Space X, y ahora se va por una red social que siempre ha sido famosa, pero que no ha tenido las mismas cifras que los competidores”, agrega Rueda Quesada.



LECCIONES EMPRESARIALES



Si bien Musk también ha estado en el ojo del huracán por sus polémicos twitts y por el famoso suceso del cristal “irrompible”, que se quebró luego de que el empresario le diera un golpe, también su experiencia con los negocios dejan grandes lecciones.



Para el emprendedor Mateo Carmona Arango, Musk deja como lección empresarial su autodisciplina, estar seguro de los objetivos, enfocarse en las fortalezas, saber organizar los equipos de trabajo y conocer las necesidades del mercado.



“Este empresario tiene varios rasgos que se identifican con el ideal que uno tiene como emprendedor saber lo que se quiere, y eso lo dejó claro Elon desde que estaba adolescente y vendió su primer videojuegos; su autodisciplina, para poder manejar los tiempos y ser organizados; pensar en las fortalezas que se tienen y es admirable cómo se interesa por entender las necesidades del mercado”, concluye Arango.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO