Elon Musk es otra vez el más rico: el 'top' 10 de multimillonarios

En la más reciente actualización del listado de milmillonarios del mundo del medio de comunicación económico ‘Bloomberg’, Elon Musk, el fundador de la automotriz Tesla, de la aeroespacial SpaceX y el propietario de Twitter, volvió a aparecer en el primer lugar.



El magnate sudafricano-estadounidense volvió a treparse a lo más alto del listado de las personas más ricas de la Tierra luego de haber tenido una recuperación en dos meses tras haber perdido 200 mil millones de dólares a principios de 2023.



La escalada de Musk fue posible gracias a el disparo de las acciones de Tesla, las cuales lograron subir un 100 % desde inicios de año, poco después de la caída, llevando a su riqueza personal a más de 187 mil millones de dólares. A esto se le agrega el aumento del 5 % de las acciones que tuvo la automotriz el pasado lunes 27 de febrero.



Esto fue posible gracias a los ajustes de los mercado hechos por los bancos centrales, lo cual le abrió la puerta a los inversionistas para poner de su dinero en acciones de crecimiento y mayor riesgo.



Musk, montado en la montaña rusa

Queda demostrado que la fortuna del magnate de 51 años es posible en gran medida por las acciones de Tesla, las cuales tuvieron una caída de hasta 200 mil millones de dólares a principios de 2023, provocada por su aventura como presidente de Twitter y por la fuerte competencia en el sector de los vehículos eléctricos.



Esta dicotomía hizo que Musk se convirtiera en la primera persona en perder esa suma de dinero en el mundo, lo que le hizo pensar en dar un paso al costado como la cabeza visible de la red social. Sin embargo, su fortuna rápidamente comenzó a recuperarse y tardó aproximadamente dos meses en repuntar.



Las 10 personas más ricas del mundo (en millones de dólares)



1. Elon Musk (US$ 187.000)



2. Bernard Arnault (US$ 185.000)



3. Jeff Bezos (US$ 117.000)



4. Bill Gates (US$114.000)



5. Warren Buffett (US$ 106.000)



6. Larry Ellison (US$ 102.000)



7. Steve Ballmer (US$ 89.400)



8. Larry Page (US$ 84.7000)



9. Carlos Slim (US$ 83.200)



10. Mukesh Ambani (US$ 81.100)



