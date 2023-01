Aislamiento de Nariño golpea, principalmente, al agro en la región

El cierre por derrumbes en la vía Panamericana que completa casi una semana, ha dejado incomunicado al departamento de Nariño dando paso a dificultades en el agro especialmente en los cultivos de papa, la arveja y la producción de leche. La consecuencias se centran en el abastecimiento del país y en específico del Valle, que es uno de los departamentos que se provee de este departamento.



De acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), esta situación puede influir en el perecimiento de las cosechas y en el aumento de los precios por una menor oferta, y el costo de los fletes por las carreteras alternas, como la de Mocoa, que van a ser más costosos.



Por su parte, Germán Palacio, gerente general de Fedepapa, manifestó que el cierre de la Panamericana, afecta la producción de la cosecha del sur del país, teniendo en cuenta que es la que surte los primeros cinco meses del año en la producción nacional. “Actualmente salen alrededor de 600.000 toneladas en los primeros cinco meses y medio, es decir que en promedio son más de 100.000 toneladas mensuales. Esta semana en la región se quedaron sin cosechar 25.000 toneladas”, dijo.



Adicionalmente, el gerente indicó que existen dos factores alarmantes y es que al quedarse la cosecha en la región, los productores dejan de sembrar lo que provoca la pérdida en la calidad de la papa y además prevé que en caso de que la vía se habilite, el producto represado termina saliendo, lo que le da paso a una baja en el precio, con lo que lo productores no tendrían cómo recuperar el costo de la producción.



Llevando la mirada hacia el sector de la leche, Felipe Pinilla, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), le indicó a Portafolio que solo en Nariño, la producción de leche cruda puede ser de más de 800.000 litros diarios, de los cuales la industria acopia diariamente más de 380.000. “Una parte se queda en el mercado de consumo local y otra parte importante sale a ser procesada y comercializada en el Cauca, Valle y otros departamentos del país”, aseguró.



Pinilla también dijo que el cierre de la vía Panamericana y el mantenimiento de la vía de Mocoa, están impidiendo la salida de esa producción, “lo que implica menores ingresos para el productor en Nariño y complicaciones de abastecimiento en mercados que dependen de la producción agropecuaria proveniente del departamento”, explicó.



Este hecho también va a afectar las cosechas de arveja. Según Henry Vanegas, gerente general de Fenalce, Nariño es la zona más especializada y es sensible porque la producción es en fresco. “Las dificultades se ven porque los productores no tendrían dónde almacenar o preservar la calidad del grano mientras hay vía. No solo se afecta el abastecimiento de las ciudades, sino la conservación de la arveja, lo que repercute especialmente en los precios que podrían presentar alzas”, manifestó Vanegas.



Para Jorge Bedoya, el sector de las frutas también se ve afectado ya que los frutos no llegan en buen estado, lo que refleja un efecto negativo para los productores y para las personas que le compran a este.



