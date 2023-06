Emergencia sanitaria golpea el bolsillo del sector piscícola

En días pasados, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) declararon la emergencia sanitaria nacional en el sector acuicultor de Colombia. La medida se implementó después de detectar la presencia de la bacteria ‘Streptococcus agalactiae ST7 Ia’ en cultivos de tilapia del Huila.

Según la cartera, la presentación de la enfermedad se caracteriza por signos como el nado errático, lesiones en piel, cola y aletas, aumento del globo ocular y muerte de los animales.



Asimismo, esta emergencia trae diversos retos y dificultades en el sector en materia económica y biológica.



La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, aseguró que esta declaratoria permite aplicar las medidas sanitarias que resulten necesarias en cualquier parte del país, en función del riesgo existente.

“Estas están encaminadas a controlar y disminuir la mortalidad de peces, así como proteger la piscicultura nacional y garantizar la seguridad alimentaria del país”, manifestó.



No obstante, el sector ve aún más difícil la tarea en torno a este acontecimiento. De acuerdo con César Pinzón, presidente de la Federación Colombiana de Acuicultores (Fedeacua), la producción piscícola se está reduciendo por dos vertientes.



“En principio por causa de la mortalidad de los peces y en segundo lugar, la recomendación es bajar las densidades de los cultivos, colocando menos animales por metro cuadrado para poder cultivar de una forma más tranquila”, explicó el líder gremial.



Por otra parte, una de las preocupaciones del sector son las pérdidas derivadas de la enfermedad que aqueja a los animales. Según Pinzón, estas están siendo muy altas la región del Huila. “En la zona de Betania se ha reducido más o menos el 30% de la producción”.



A la situación se suman los productores. Brian Botero, gerente de ventas de la Piscícola Botero, le manifestó a Portafolio que la producción de este sector bajará a largo plazo, teniendo en cuenta que en este momento están a la máxima capacidad para procesar la biomasa del embalse de Betania.

Tilapia FOTO: Ministerio de Agricultura y Ganadería

“Ya estamos reportando a las autoridades pertinentes, pero, la mortalidad ha dejado pérdidas económicas, de alimento y de tiempo. Estamos en proceso de siembra nuevamente”, dijo Botero.



Ahora bien, de acuerdo con Juan Fernando Roa, gerente general encargado del ICA, la entidad ha atendido 29 casos en Huila, diez en Atlántico, tres en Magdalena y uno en Tolima.



“Los casos de mortalidad se han presentado en todas las etapas productivas de la tilapia: cría, alevinaje, levante y engorde, con los siguientes niveles de afectación en cada departamento: Tolima (10%), Huila (12%), Magdalena (37%) y Atlántico (47%)”, señaló Juan Fernando Roa.



Adicionalmente, se suma otro reto diferente a la emergencia sanitaria, pero este tiene que ver con fenómenos meteorológicos con el aumento de las temperaturas.

César Pinzón, de Fedeacua, explicó que en la Costa Caribe se ha perdido al rededor del 50% de la producción en agua de cultivo, debido a las altas temperaturas que se están presentando en la región.



“Nosotros hacemos un levantamiento de las pérdidas en general y las últimas fueron de cerca de $15.000 millones. En la Costa Caribe peligra más de 500 empleos directos con este fenómeno y se suma la gran pérdida de tilapia que va en unas 1.000 toneladas”, dijo Pinzón.



Igualmente, el presidente de Fedeacua hizo un llamado a la población colombiana al consumo de la tilapia, teniendo en cuenta que parte de las pérdidas se derivan de la baja en el consumo. “Pedimos que ayuden a los más de 36.000 piscicultores que existen en el país y que no hay problema en consumir porque contamos con la misma calidad”.

¿Y las exportaciones?

Con base en cifras del Dane, analizadas por Procolombia, el comercio exterior de los productos derivados de la proteína animal entre enero y abril sumó un total de US$64,6 millones, presentando un aumento del 22,98% frente al mismo periodo de 2022 que fue de US$52,5 millones.



Según César Pinzón, la emergencia hasta el momento no ha afectado las exportaciones que según su último reporte vienen creciendo un 7% en comparación con el 2022.

“En esa parte estamos bien. No estamos creciendo tanto como el año pasado, pero ya son factores que dependen del mercado internacional y no del local”, concluyó.

Pesca Archivo particular / El Tiempo

Las medidas a tomar

Juan Fernando Roa, gerente general encargado del ICA, le dijo a Portafolio que desde la entidad se están implementando acciones de prevención y control que incluyen: estar atentos a notificaciones de mortalidad inusual y alteración de parámetros productivos, fortalecimiento de medidas de bioseguridad, revisión y aprobación para importación de vacuna serotipo específica y un diagnóstico especializado.

DIANA KATHERINE RODRÍGUEZ TRIANA

Periodista Portafolio