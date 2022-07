Emisiones de deuda cayeron el 66 % en el primer semestre

La buena dinámica que en los últimos cinco años se había registrado en la emisión de bonos de deuda corporativa tuvo una fuerte contracción en el primer semestre del año.



El incremento de las tasas de interés ante la persistente inflación en la gran mayoría de países, la volatilidad de los mercados y una mayor percepción de riesgo fueron algunas de las características que jugaron en contra de este mecanismo de financiación del que también se han beneficiado las emisiones sostenibles, es decir, las que tienen incorporados criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.



Otros elementos como la pérdida del grado de inversión del país y la incertidumbre alrededor del proceso de elecciones presidenciales, también entran en la débil coyuntura para ese mercado.



Durante los primeros seis meses de 2022 las colocaciones de títulos de deuda corporativa llegaron apenas a los $2 billones, una fuerte disminución del 66% y considerado como el nivel más bajo de los últimos 10 años.



Un análisis de la firma Casa de Bolsa menciona que la demanda por esas colocaciones de papeles apenas llegó a $2,9 billones, generando un bid to cover (sobre-suscripción) de 1,45 veces.



En total, se realizaron 11 emisiones correspondiente a 10 emisores, en ambos casos, 6 menos que en el mismo periodo de 2021. El 67% de las emisiones fueron realizadas por el sector financiero y el 33% restante fueron por el sector real.



Las emisiones más grandes las realizaron Bancóldex, Banco Popular e Isagen por $500.000 millones, $490.000 millones y $356.000 millones, respectivamente.



El informe dice que el promedio por emisión descendió de $349.000 millones a $168.000 millones.



La firma dice las emisiones se concentraron en el corto plazo debido a la aversión al riesgo generada por la volatilidad que presentó el mercado de renta fija. El plazo en donde más se concentraron las emisiones fue el de 3 años, con un total de $901.000 millones en bonos denominados en tasa fija.



Le siguió el plazo a 2 años con más de $394.000 millones en bonos denominados en Tasa Fija e indexados al IBR.



Adicionalmente, Casa de Bolsa resalta en este reporte que la mayoría de las emisiones realizadas en el medio y largo plazo fueron indexadas al IPC y denominadas en UVR.



El 58% de las emisiones, correspondieron a títulos que están denominados en tasa fija, el 29% a papeles indexados al IPC, el 9% a títulos indexados al IBR y el 4% restante a especies denominadas en UVR. De acuerdo con el análisis de Casa de Bolsa este resultado se explicaría por el amplio interés que han presentado los inversionistas por el nivel y spread (prima) de riesgo en que se encuentran las tasas de interés (doble dígito).



En cuanto a la categoría de los títulos, los bonos ordinarios fueron los más emitidos con un total de $1,7 billones (85% del total).



Siguieron los bonos de deuda pública interna con $261.000 millones (13% del total) y, por último, títulos no hipotecarios por $50.000 millones (3% del total).



Tres de las emisiones de bonos ordinarios fueron temáticas (sociales y verdes), alcanzando un total de $740.000 millones, 164% más comparado con el mismo periodo del año 2021 ($280.000 millones).



El informe destaca que el 87,8% de las emisiones estaban calificadas con la máxima calificación AAA, 6% calificados AA+, 2% calificados AA, 2% calificados AA- y el 1% restante corresponde a títulos calificados A+.



Cuatro de las emisiones estaban garantizadas parcialmente, lo que facilitó su colocación cuando la calificación de riesgo es diferente de AAA.

Colocaciones que vienen

Teniendo en cuenta las emisiones que se han realizado desde el 2008 a la fecha, en el segundo semestre de 2022 se vencerán bonos por $3,6 billones, sin incluir cupones (interés que paga), siendo agosto y septiembre los más elevados. El vencimiento más significativo será en septiembre y diciembre, correspondiente a dos series emitidas en el pasado por Emgesa por un total de $300.000 millones cada una.



Casa de Bolsa dice que para el segundo semestre, por el momento y sujeto a cambios, se tienen programadas las emisiones de bonos sociales de Finsocial, la Titularización de peajes del Fideicomiso de Invías y la emisión de bonos ordinarios de Credifinanciera, entre otras.

PORTAFOLIO