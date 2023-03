Beneficios tributarios a emprendedores que reciban pagos con tarjeta

Archivo particular

La nueva reforma tributaria trae un beneficio que impactará directamente los ingresos de los emprendedores colombianos. Cada vez que un comercio recibía pagos con tarjeta débito y crédito debía asumir el 1.5% de retención en la fuente por impuesto de renta, de acuerdo con la 'fintech' colombiana Bold.



Sin embargo, según la firma, ahora quienes tengan su negocio registrado como persona natural no responsable de IVA y tengan RUT, quedan exentos de la retención en la fuente por impuesto de renta, generando un ahorro cada vez que reciban pagos con tarjetas.



"Lo que busca este beneficio tributario es beneficiar a las pequeñas y medianas empresas colombianas, con un cambio que va a incentivar los pagos electrónicos, al igual que permitirá reducir costos para los empresarios informales e impactar positivamente su flujo de caja,” explicó José Vélez, CEO de la 'fintech' colombiana Bold, que ha logrado que más de 300.000 negocios implementen pagos con datáfono.



Este beneficio quedó oficializado con el artículo 401-4 en el Estatuto Tributario creado por el artículo 25 de la Ley 2277 de 2022. Ante esta disposición, los adquirentes no deberán practicar la retención en la fuente por impuesto de renta, cuando una persona natural colombiana no responsable de IVA recibe abonos a través de prestadores de servicios de pago.



La fintech Bold estima que dentro de su base de clientes hay miles de emprendimientos que cumplen con ser persona natural NO responsable de IVA y que teniendo RUT podrían activar este beneficio de manera fácil y rápida. De acuerdo con el CEO, en principio el beneficio para clientes Bold aplicará para pagos con Visa, MasterCard, American Express y Codensa. Los usuarios que quieran generar este ahorro solo deben ingresar al panel de comercios Bold y dirigirse a la sección de beneficios tributarios, seleccionar “Iniciar solicitud”, adjuntar y enviar el RUT actualizado y de ser aprobado el beneficio será aplicado en la siguiente transacción.



El CEO también reafirmó la importancia de seguir trabajando por eliminar las barreras que desincentivan la formalización económica, la bancarización y la masificación de los pagos digitales.