Firmas medianas, listas para emitir sus acciones

Los casos de éxito que la plataforma de financiación colaborativa (crowdfunding) a2censo de la Bolsa de Valores de Colombia ha logrado desde noviembre 2019 con la obtención de recursos a través de deuda para 53 empresas, ahora quiere replicarla, pero con capital y con la emisión de acciones preferenciales y notas convertibles.



Pero no solo algunas de esas empresas que ya lograron financiación con deuda van a buscar recursos con esa nueva alternativa de capital, sino que se espera que muchas pymes hagan lo propio, luego de la autorización que la Superintendencia Financiera expidió en días pasados, considera Lina Parra, directora de a2censo.



La ejecutiva destacó los logros que el programa consolida pues 53 empresas han logrado captar hasta el momento $13.000 millones por parte de 3.206 inversionistas en 9.750 operaciones.



Además, a2censo presentará a lo largo de este año 50 empresas con alto potencial de crecimiento para que cualquier colombiano pueda invertir en ellas a partir de $200.000, para así obtener un retorno por su inversión y apoyar el desarrollo empresarial.



Otro de los elementos positivos, según la ejecutiva, ha sido la promoción para que la gente aprenda a invertir, diversifique sus portafolios y que los empresarios y sus negocios tengan visibilidad.



La directora de a2censo dice que la gente está invirtiendo más. “Incluso hay inversionistas que han realizado más de 30 compras”.



Asegura que la coyuntura de la covid-19 los obligó a flexibilizar las condiciones y se abrieron las posibilidades de hacer amortizaciones mensuales y trimestrales, e incluso la amortización completa al final del plazo de la obligación.



Sobre el inicio del programa de financiación con capital Lina Parra anunció que se dará a principios del tercer trimestre “y tenemos grandes expectativas. El crowdfunding es una actividad del mercado de valores. Es como una bolsa chiquita”.



Aseguró que este programa se convertirá en una puerta de entrada para que los nuevos emisores de valores inicien su camino en la senda de crecimiento y se conviertan en emisores del mercado principal.



La idea es convertir a a2censo como en una incubadora para que los emprendimientos no busquen dinero afuera y puedan crecer en el mercado local, dice Lina Parra.



Aunque advirtió que tendrán que cumplir con las normas que tienen las firmas grandes en materia de revelación de información, gobierno corporativo, estados financieros, entre otras y dijo que de todas maneras las 53 empresas que se han financiado ya han adoptado varios requisitos y han creado una cultura de transparencia.



Además, la ejecutiva advirtió que a través de a2censo no ven financiando en sectores como el de los juegos de suerte y azar.



Está semana la empresa Robin Food buscará $1.000 millones en a2censo luego de que el jueves, por problemas técnicos, no se pudo hacer la operación.



