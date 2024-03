En 18 meses de Gobierno se han aprobado $ 25,7 billones para créditos populares

El Fondo Nacional de Garantías (FNG) ha respaldado 793.037 créditos por $ 25,7 billones durante al actual Gobierno y en los siguientes meses espera ayudar a profundizar el programa CREO para dar crédito popular a los sectores más vulnerables.



De acuerdo con Javier Cuéllar, presidente del FNG, la entidad atiende los segmentos de crédito de economía popular, microempresas, pequeñas, medianas y gran empresa y va con créditos garantizados “desde los $100.000”.

El funcionario dijo que de la cantidad total de créditos, 512.653 están por debajo de los seis salarios mínimos.

Además, afirmó que el programa CREO es una de las varias líneas que hay para la economía popular y tiene la característica de contar con una “garantía silenciosa, que no la paga el deudor y tiene de cierta forma la dependencia de recursos de subsidio del Presupuesto General de la Nación, pero no es un subsidio”.

El funcionario reveló que se expidió un decreto en diciembre que reglamenta el programa, tras el piloto que se realizó entre junio y julio con Banca de la Oportunidades y en el que se colocaron recursos por $28.648 millones para 15.779 beneficiados.

Asimismo, aseguró que en los próximos días se firmará un convenio con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo para que la entidad disponga los recursos del Presupuesto General de la Nación y vía mandato se le entreguen al FNG para profundizar el programa CREO.

De esa manera, se espera que hacia finales de abril el programa comience a funcionar a nivel de la política pública y se espera que con los recursos que se envíen de unos $40.000 millones se puedan apalancar cerca de $100.000 millones para unos 70.000 créditos en economía popular.

El programa Unidos por el Cambio, que se lanzó como una réplica de Unidos por Colombia y se usó durante la pandemia y en el que se llegó a independientes y el tejido empresarial con coberturas hasta del 90%, se lanzó en septiembre pasado.

Cuéllar señaló que de los 512.653 créditos de economía popular, 15.779 son de CREO y la otra parte de economía popular que hace el FNG en sus líneas tradicionales y que son tres productos orientados en ese sentido.

Los créditos garantizados del FNG no son solamente con el sistema bancario, sino con cooperativas, microfinancieras, fundaciones, ONGs. El FNG ha vinculado a más de 100 entidades, de las que la mitad son cooperativas.

Hoy en día hay 185 entidades que están entregando crédito garantizado por el FNG. La primera en número de créditos es Bancamía, le sigue el Banco Agrario y a continuación el recientemente convertido a banco Contactar.

“Hay cerca de 500.000 garantías que no hemos contado por el resto de productos que hacemos con todo el sistema, adicional al bancario”, dijo Cuéllar.

Agregó que el FNG gestiona los riesgos de crédito (incumplimiento), de selección (que reportan las entidades) y el moral.

Este último está asociado a que hay un crédito garantizado y se confunde con un producto de subsidio, “pues si a la gente se le dice que el Gobierno está respaldando el 90% de la obligación, el mensaje se puede tomar de manera equivocada y la gente va a empezar a decir que si la respaldando pagaran la deuda pues la paga el Gobierno”.

Para Cuéllar, si esto sucede la política pública va a tener un problema grande “pues el deber ser del FNG a diferencia de otras entidades, es que no proveemos subsidios, pero sí garantías y los créditos deben pagarse, pues si no se hace, no va a haber un segundo o tercer crédito para esa persona y se restringe el acceso formal de la economía popular”.

Además, en el sector algunos consideran que si esto sucede esto podría acarrear que el deudor, al incumplir con el crédito verá cerradas las puertas a otros créditos para salir de su condición y en cambio podría caer en la modalidad del gota a gota.

El presidente del FNG anticipó que hacia septiembre u octubre se completará la colocación de un millón de créditos de economía popular.

Para ello, dijo, servirá la estrategia de capilaridad con los intermediarios que están en regiones donde la banca no llega y que en estos momentos ya se está llegando a 55.000 créditos como sucedió en febrero y se va a seguir empinando con las locomotoras de colocación del Banco Agrario, un acuerdo con Bancolombia y otras entidades para tratar de hacer colocaciones de cerca de las 100.000 al mes.

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

PORTAFOLIO