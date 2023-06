En Colombia, 2,35 millones de hogares no comen tres veces al día

Luego de tres meses en que el Dane no publicaba las cifras de la encuesta Pulso Social, ayer la entidad estadística presentó de nuevo el boletín, con la información correspondiente a enero, febrero y marzo de 2023.



Entre los principales resultados de la encuesta, se destaca la situación de seguridad alimentaria de los colombianos. De acuerdo con el boletín, al cierre del primer trimestre había 2,35 millones de hogares en el país que no alcanzaban a completar las tres raciones de comida al día.



Según las estadísticas oficiales, de un total de 8,5 millones de hogares, solo 6,15 millones completan las tres comidas diarias, esto es, solo 72,4% de las familias. Otro grupo significativo, el 26,5% de los hogares (2,2 millones) come solo dos veces, mientras que hay 92.857 familias que viven con solo una comida (1,1%) e incluso 1.820 hogares no tienen como suplir un plato al día.



De acuerdo con el Dane, frente al mes de marzo de 2022, es decir, un año atrás, aumentó la proporción de hogares que consumen solo dos raciones, que pasó del 24,9% de las familias en el país a 26,5%.



En contraste, cayó el porcentaje de los hogares que solo comen una comida al día en Colombia, que pasó del 1,2% al 1,1%, y también la de familias que consumen las tres raciones, con una diferencia entre 73,8% y 72,4%.



Pobreza e ingresos

La entidad evidenció también que 49,6% de los ciudadanos se considera pobre, y que al indagar sobre la situación económica de sus hogares frente a un año atrás, el 50,8% dijo que siente es peor o mucho peor, mientras que 42,3% siente que es igual y solo 6,9% cree que es mejor o mucho mejor.



Se destaca también que el 75,4% de los ciudadanos encuestados para las principales 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, poco más de 9,7 millones, no tiene como guardar una parte de sus ingresos para ahorrar.



En contraste, solo 13%, es decir, 1,6 millones, tiene capacidad de ahorrar, mientras que 11%, otros 1,4 millones de personas, ni siquiera devenga ingresos.



Y al indagar sobre las posibilidades económicas de las familias para acceder a bienes básicos como ropa, zapatos o alimentos, solo 4,1% de los jefes de hogar asegura que tiene mejores posibilidades que hace un año. Esto es 529.617 personas.



Para 65,8% de los colombianos (8,4 millones), al contrario, son menores las posibilidades, y 30,1% de la población sondeada, 3,8 millones de personas, siente que su situación no ha empeorado, pero tampoco mejorado.



Igualmente, a futuro, se mantiene un marcado pesimismo, con 50,0% de los jefes de hogar con una expectativa negativa para la situación económica del país.



Con todo esto, el Dane destacó que el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se mantuvo en un nivel muy similar durante el primer trimestre del año. Para marzo se ubicó en 33,97 puntos, mientras que en febrero estuvo en 33,74 y en enero en 31,06.



A pesar de esta relativa estabilidad, vale la pena recordar que, según los criterios del Dane, todos los niveles por debajo de 50 son representativos para una percepción de pesimismo, mientras que los indicadores por encima de este rango muestran un espectro de optimismo.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio