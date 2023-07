El 37,4 % de los migrantes en Colombia no cuenta con documentación

En el país, según cifras de Migración Colombia, hay cerca de 2,48 millones de migrantes provenientes de Venezuela. Este miércoles, el Dane entregó la quinta ronda del reporte Pulso Social de la Migración, en el cual evidenció que 37,4% de esta población no cuenta con ningún permiso o documento de regularización para permanecer en Colombia.



De acuerdo con el reporte, 56,7 % de la población migrante venezolana cuenta con un Permiso de Protección Temporal (PPT) y 4 % con un Permiso Especial de Permanencia (PEP). Así mismo, 0,3 % de la población tiene un salvoconducto, por ser solicitante de asilo o refugio en Colombia.



(Colombia gana terreno en el turismo receptivo).



La directora del Dane, Piedad Urdinola, destacó que son los adultos mayores los que indican, en menor porcentaje, poseer permisos o documentos de regularización. En la población de 55 o más años, 54,2 % de las personas no tienen ningún permiso.



(49 % de los colombianos buscaría vivir fuera del país).



Esta situación incide en temas como el acceso a la salud y la educación. De acuerdo con el informe, en 14,5 % de los hogares hay niños, niñas o adolescentes que actualmente no están estudiando, y una de las principales razones, en 34,2 % de los casos, es que no se cuenta con los documentos para inscribirse en una institución educativa.



(Colombianos, entre quienes más piden asilo en la Unión Europea).



“Tenemos una información muy importante para pensar cómo, en términos de política económica, estos temas de la documentación requerida y necesaria para la inscripción de los niños se está volviendo una barrera a una razón para la deserción escolar”, explicó Urdinola.



(Colombia crece como destino preferido de turistas extranjeros).



El Dane destaca que entre la población sin permiso de regularización, 27,9 % está tramitando su documentación y que 81,7 % de los migrantes tiene intención de permanecer en el país más de un año.



PORTAFOLIO