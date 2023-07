Se incautaron más de 38.000 botellas de licor de contrabando en 2023

La Policía de Colombia dijo este jueves que ha incautado, en lo que va de año, 38.661 botellas de licor adulterado o de contrabando, bebidas que ponen en riesgo la salud de la ciudadanía y que en 2023 se ha cobrado la vida de cuatro personas.

"De cada 100 botellas de licor existentes en el mercado colombiano, cerca de 24 son ilegales y particularmente 12 corresponden a licor adulterado", indicó el estudio 'Mercado de bebidas alcohólicas ilegales en Colombia', citado por la Policía.



(La explicación de Benedetti para seguir como embajador en Venezuela).



Las principales incautaciones de licor adulterado se llevaron a cabo en Medellín, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Barranquilla e Ipiales (fronteriza con Ecuador), dejando un promedio de una botella decomisada cada seis minutos.



La ingesta de estas bebidas puede provocar una embriaguez más rápida, náuseas, vómito, dolor de cabeza, irritación gástrica, ceguera y, en el peor de los casos, la muerte, aclaró la información a partir de las evidencias médicas.



(Tenga cuidado: las carreteras del país con mayor siniestralidad).



Uno de los brotes más críticos de intoxicaciones por consumo de licores adulterados con metanol estalló en las fiestas decembrinas de 2022 y se prolongó hasta febrero

de 2023, dejando un saldo de 52 muertos y un total de 68 afectados.



Esta semana, la Fiscalía de Colombia informó, tras la puesta en prisión preventiva de 21 supuestos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, que los detenidos

en Bogotá forzaban a los tenderos a "vender estupefacientes y licor adulterado en sus negocios, en medio de amenazas de muerte".



(Cancillería condenó ataque ruso en Ucrania que afectó a 3 colombianos).



Tras asegurar que "dos minutos son suficientes para que cualquier persona pueda identificar un licor adulterado", el director de la Policía Fiscal y Aduanera, Giovanni Puentes, recomendó verificar que la tapa del envase tiene precinto de seguridad y no presenta alteraciones o abolladuras.



Del mismo modo, llamó a revisar que no haya partículas en suspensión en el líquido y a inspeccionar las etiquetas y contraetiquetas, ya que "no son fáciles de retirar y cuando esto se intenta, dejan un rastro o vestigio de pegado".



(Los problemas que están teniendo nuevos dueños del sitio web Pornhub).



Para enfrentar a este problema de salud pública, las autoridades incrementaron los controles en carreteras de los departamentos próximos al Tolima y Huila (centro), con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro, ampliamente celebradas en esta zona del país.



El cuerpo también hizo un llamado a informar a las autoridades a través de la línea 159 habilitada para enfrentar a este "flagelo que pone en riesgo la salud de los colombianos".



EFE