En el primer trimestre, gastos de los hogares crecieron 9 %

Un hogar colombiano cerró el primer trimestre del año gastando un 9% más de lo que en el mismo periodo del 2021 en su mercado tradicional, influenciado por un mayor crecimiento del precio promedio.



Así lo concluye el primer estudio del año que presenta Kantar división Worldpanel Colombia, el cual mide el pulso al comportamiento del consumo de los colombianos en el país. Esta compañía especializada mide las compras reales de los hogares en más de 90 categorías de consumo masivo.



El aumento del gasto, a causa de la alta inflación, genera otros cambios. Por ejemplo, el comprador espacia la frecuencia de compra y disminuye el volumen de lo que lleva a su casa para abastecerse, con un mayor impacto en la población de bajos recursos.



“Cuando uno contrasta esto con niveles socioeconómicos más bajos es el país se ve mayor afectación en términos de volumen, lo que significa que en el país los niveles socioeconómicos más bajos son los más vulnerables a disminuir el consumo justamente por la presión inflacionaria”, comenta Jaime García, Country Manager de Kantar división Worldpanel Colombia.



La gente está disminuyendo el volumen comprado en las categorías de consumo masivo, como se constata para el último trimestre del año esa es la foto.



Si la frecuencia no mejora y el precio crece, la familia debe gastar más, lo que al final se traduce en que se está consumiendo menos volumen de las categorías.



La inflación arranca por encima del 4% y en el caso del consumo masivo crece a 19%. Esto, si se relaciona en términos de volumen el hogar baja en 8%, por el alto crecimiento de precio.



“En vista de que la frecuencia de compra no mejora (-2%) los hogares están optimizando la visita de compra a los puntos de venta y a una presión de inflación lo primero que hace es priorizar categorías, afectan el comportamiento de unas y genera crecimiento en otras categorías. Lo que implica un aumento del 9% del gasto en términos de valor”, añade Jaime García.



Otra situación que se detecta es que varios canales presentan niveles positivos de valor y volumen, lo que indica que las personas están regresando a comprar en varios establecimientos, inclinadas hacia las llamadas marcas propias.



DETALLE DE LA CANASTA



Al analizar la evolución de canastas de compras en el primer trimestre, los datos generales se profundizan según ‘la lista’ de compras que hagan las familias colombianas.



Kantar división Worldpanel Colombia dice que frente a este panorama los shoppers sacrifican volumen para poder hacerle frente al alza en precios. Esto, concluye, se agudiza en particular en las categorías de lácteos y frescos, ambas caracterizadas por ser de alta rotación.



En la primera el aumento en valor es de 8%, en tanto que la reducción en el volumen es de 14%.



A su turno, la frecuencia de compra se reduce en 15% y el precio promedio de los productos aumentan en promedio 24%.



En lo que tiene que ver con la categoría de frescos, en donde están productos como las carnes y los huevos, la variación en valor es del 12% y en volumen es -8%. La frecuencia de compra se situó al cierre del primer trimestre en -11% respecto al mismo periodo del año pasado y el incremento del precio promedio en esta categoría fue 22%.



Otra categoría que se impacta es la de productos OTC (medicamentos sin fórmula médica y multivitáminicos) que aumenta 4% en valor y disminuye el volumen de compra en 15%. El precio promedio aumento 14% y la frecuencia se reporta estable, dice el informe.



FRENTE A OTROS PAÍSES



Kantar relaciona indicadores como los del desempleo, la inflación y el crecimiento económico con la forma en que la gente está gastando y publica un indicador que demuestra qué tanta presión está teniendo el consumo para crecer.



Dónde se genera mayor crecimiento el indicador en Ecuador es de 1,9, mientras que en México, Perú y Chile llega a 0,6, 0,6 y 0,3, respectivamente.



Colombia, en cambio, está en -0,6, al lado de Brasil (-1,4%) y Argentina (-3,6%). “El país está en el segundo lugar de decrecimiento en el consumo de categorías masivas en el hogar”, dice Jaime García.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio