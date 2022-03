En enero se licenció 21% más metros cuadrados que en 2021

Archivo particular

Según el último registro del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en enero de 2022 se licenciaron 1.693.704 m² para construcción, 371.607 m² más que en el mismo mes del año anterior (1.322.097 m²), lo que significó un aumento de 28,1%.



(Lea: MIT usará datos de La Haus para investigar brecha de vivienda en Latam).

“Este resultado se explica por el incremento de 145,0% en el área aprobada para los destinos no habitacionales y el aumento de 11,6% para vivienda”, indicó la entidad.

Así mismo, en el periodo de análisis se aprobaron 401.108 m² para destinos no habitacionales, lo que significó un aumento de 237.394 m² frente al mismo mes de 2021.



Por otra parte, se aprobaron 1.292.596 m² para la construcción de vivienda, lo que representó un aumento de 134.213 m² en comparación con enero del año anterior.

En el análisis bienal, el área aprobada en enero de 2022 disminuyó 0,8% con respecto a enero de 2020.



(Además: En febrero se vendieron 21.363 viviendas en el país).



“Se explica por la disminución en el área aprobada de 11,2% para vivienda, mientras que hubo un aumento de 59% para los destinos no habitacionales”, manifestó el Dane.

Además, de febrero de 2021 a enero de 2022, se licenciaron para edificación 21.929.751 m² .

PORTAFOLIO