En la minería hay un 13 % de participación femenina

Cada vez más las empresas están tomando compromisos en cuanto a la participación femenina equitativa en su personal. Esto como uno de los criterios relevantes en cuanto a los estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).



Para movilizar esfuerzos hacia una participación más representativa de mujeres se han creado movimientos como Women In Mining Colombia, que “busca promover la participación y el desarrollo profesional de la mujer en la industria minera nacional”.



Sin embargo, las cifras no son alentadoras aún. De acuerdo con Andrea Lemus, presidente de Women In Mining Colombia, el porcentaje de participación total de mujeres en el sector es de 13%.

“A pesar de que las cifras se han incrementado en los últimos años, el porcentaje de participación de las mujeres en el sector minero sigue siendo muy baja”, destaca Lemus.



Si bien, al revisarse por niveles, hay algunos como los niveles administrativos que tienen una mejor proporción de mujeres (41%), en la operación hay todavía una importante brecha, pues solo 20% de los trabajos son ocupados por mujeres, según el estudio sectorial de equidad de género para el sector minero-energético publicado por el Ministerio de Minas y Energía y elaborado en conjunto con el BID, Corewomen e Insuco en 2020. Este muestra que para gerencia, 1 de cada 4 puestos son ocupados por mujeres.



Sin embargo, Lemus asegura que en el caso de la minería de pequeña escala y de subsistencia, esta tendencia se revierte y de hecho la participación femenina es mayoritaria, con 50,9% de los puestos de trabajo totales. “En los últimos años, la situación ha mejorado”, asegura.



No obstante, se calcula que al ritmo actual se requieren 132 años para cerrar la brecha en el sector minero y llegar a la paridad de género, apunta el informe Global de Brecha de Género 2022 del Foro Económico Mundial.



En este contexto, Women In Mining UK, reconoció a 100 mujeres por su trabajo en apoyar a esta meta entre más de mil postulaciones. Dentro de las seleccionadas estuvo la colombiana Cheryl Velásquez, una de las figuras más activas en la inclusión de mujeres en la industria. “La idea es que haya participación de mujeres desde la operación hasta en las juntas directivas”, asegura la gerente de Estrategia y Mercadeo en Relianz Mining Solutions.



Para ello, considera que se deben derribar una serie de mitos relacionados con la participación femenina en ciertas labores, así como cambios culturales y una mayor formación en áreas relacionadas con la minería.



En esto coincide con Lemus que afirma que “con ello, lograremos cerrar las brechas que existen de manera significativa y, además, empezar a romper los paradigmas que nos han llevado a masculinizar la industria en todas sus fases”.



Precisamente Velásquez apunta que en la operación minera, por ejemplo, en los tajos, la presencia de mujeres es más una excepción que una regla y según sus estimaciones podría tratarse de 12% de proporción. Esto debido a algunas legislaciones excluyentes como el artículo 242 del Código Sustantivo del Trabajo que no permitía a las mujeres desarrollar trabajos en minas subterráneas y que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.



Esto se suma a una serie de creencias culturales como que la presencia femenina en las minas era de “mal agüero”, según relata Velásquez. Por ello, destacó que el trabajo debe darse a un nivel cultural así como desde un trabajo de concienciación de las compañías para mejorar sus políticas de contratación.



Lemus también enfatiza en que para lograr las metas están trabajando en 4 líneas de acción: empoderamiento, educación, alianzas y networking y posicionamiento. Con esto esperan llegar a una mayor equidad de género.



Por su parte, Velásquez asegura que es importante que haya una buena educación y mayor inclusión en carreras relacionadas. De esta forma las mujeres que entren a la industria lo hagan por su preparación.



Adicionalmente esto permitiría a las mujeres escalar dentro y eliminar los techos de cristal. Dentro de los aspectos que la gerente de Estrategia para que haya una mayor retención del talento femenino, que es disruptivo y aporta al crecimiento de las compañías.



Tanto Lemus como Velásquez esperan que la cifra de cerca de 20.000 mujeres mineras en Colombia se incremente con puestos de calidad y en todos los eslabones de la cadena.

