Mujeres dedican doble de tiempo que hombres a labores no remuneradas

Por cada 3 horas y 6 minutos que en promedio dedican al día los hombres a labores de trabajo no remunerado en Colombia, las mujeres destinan 7 horas y 46 minutos. Esta conclusión deriva de los resultados de la ‘Encuesta nacional del uso del tiempo’ (Enut) que presentó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



De acuerdo con el reporte, y en comparación con la última publicación de la Enut, que toma datos para el periodo 2016-2017, en el último año se vio un aumento en los hombre y mujeres que dedican su tiempo a labores de este tipo, entre las que se incluyen servicios de apoyo, abastecimiento de agua y combustible, autoconstrucción y reparación de la vivienda, y servicios de cuidado, en el propio hogar o en otros hogares, pero sin recibir pago alguno.



Mientras entre 2016 y 2017 el 61,4% de los hombres realizaba trabajos no remunerados, para el periodo 2020-2021 el porcentaje ascendió a 63,4%. En el caso de las mujeres, pasó de 89,3% de la población a 90,4%.



“En el trabajo no remunerado, que técnicamente se llama trabajo doméstico, aproximadamente tenemos dos puntos porcentuales más de participación en los hombres, mientras que en las mujeres tenemos un incremento de participación de 1,1 puntos porcentuales, sobretodo en el contexto de pandemia”, explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.



Pero más allá de la población que realiza este tipo de oficios, según Oviedo la diferencia más significativa está en el tiempo destinado al trabajo doméstico y del cuidado no remunerado.



DEDICACIÓN DIARIA



De acuerdo con la encuesta del Dane, en el último año (entre septiembre de 2020 y agosto de 2021) el tiempo diario promedio dedicado por los hombres a actividades de trabajo que sí es remunerado es mayor en 1 hora y 20 minutos que el de las mujeres. En el caso de la población masculina está en 8 horas y 57 minutos en general, mientras que en el caso de las mujeres se tiene que son 7 horas y 37 minutos en promedio al día.



En cambio, el tiempo diario promedio dedicado por las mujeres en el país a actividades de trabajo no remunerado es mayor que el dedicado por hombres en 4 horas y 40 minutos. La dedicación diaria actual en el caso de ellas a este tipo de labores es de 7 horas y 46 minutos, cuando en la medición pasada era de 6 horas y 55 minutos. Para los hombres la relación actual es de 3 horas 06 minutos al día, en promedio, y en el periodo 2016-2017 eran 3 horas y 24 minutos.



“Si bien la participación de hombres en trabajos no remunerados creció, en términos cuantitativos tiene una reducción de 18 minutos, mientras que en el caso de las mujeres se ve un incremento de casi una hora (51 minutos) dedicados al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado”, aseguró Oviedo.



En cuanto al tipo de labores no remuneradas que realizan tanto hombres como mujeres, dentro de las actividades de trabajo doméstico la que tiene mayor participación por las mujeres es el suministro de alimentos, con 79,1% de la población femenina dedicándose a estas labores, mientras que en los hombres es el 32,1% de ellos. Así mismo, mientras que las mujeres destinan en promedio 2 horas y 06 minutos a esta labor, los hombres destinan 1 hora y 02 minutos.

Los hombres han aumentado su participación en tareas del hogar, pero la brecha con las mujeres todavía es grande. Archivo particular

En el caso de la limpieza y el mantenimiento del hogar, mientras que 72% de ellas se dedica a estas tareas, solo 39,2% de los hombres lo hacen, y la proporción en tiempo a estas tareas es de 1 hora y 24 minutos y de 1 hora y 07 minutos, respectivamente.

En lo que tiene que ver con labores de cuidado, el 13% de las mujeres invierte parte de su tiempo en actividades con menores de cinco años, y el 7,9% de los hombres también. En este caso, la dedicación promedio de la población femenina es de 1 hora y 44 minutos, y de la masculina es de 1 hora y 33 minutos.



Pero la actividad que más realizan ambos géneros es el cuidado pasivo (estar pendiente) de otro miembro del hogar, tarea que aplica para 28,3% de las mujeres y para 10,8% de los hombres. Ellas dedican en promedio 10 horas y 16 minutos al día a esta labor, mientras que ellos tienen una dedicación de 6 horas y 16 minutos.



Así mismo, a nivel general, y tomando en cuenta tanto el trabajo remunerado como en no remunerado que realizan las personas todos los días, existe una brecha de 3 horas y 20 minutos entre la dedicación diaria de mujeres y hombres a actividades de trabajo, pues ellos destinan en total 12 horas y 03 minutos y ellas por el contrario dedican 15 horas y 23 minutos en promedio el día a trabajos.



DIFERENCIAS POR ZONAS



El Dane destacó también en su encuesta que la región donde se presentan las mayores brechas en trabajo no remunerado es la región Caribe, que presenta la diferencia más pronunciada en estas participaciones con 34,4 puntos porcentuales. Allí el 56,1% de los hombres se dedica a este tipo de actividades, frente al 90,5% de las mujeres.



En San Andrés y Bogotá, aunque la brecha de participación en actividades de trabajo no remunerado existe, las diferencias son menores con 17,4 y 19,3 puntos porcentuales respectivamente.



Así mismo, entre la población campesina, el Dane reveló que la participación en actividades de trabajo no remunerado de los hombres del campo es de 58,9% y de las mujeres de 94,5% (cifras para el trimestre mayo- agosto de 2021), por encima del promedio nacional.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio