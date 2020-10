¿En qué se diferencian el Soat y el seguro todo riesgo?

Actualmente y con la llamada “nueva realidad” la movilidad está retornando a la normalidad. Diariamente, más personas están retomando sus actividades y con ello se ha incrementado el uso del transporte público y particular para desplazarse a diferentes lugares como el trabajo, centros comerciales, casas de descanso, entre otros.



Debido al confinamiento gran parte de los vehículos no están asegurados. Dentro de la coyuntura actual, ahora más que nunca los colombianos necesitan estar protegidos a la hora de viajar en sus vehículos, pues un siniestro vial, el hurto de vehículo y las fallas mecánicas pueden ocurrir en cualquier momento; por ello la importancia de tener un seguro que cobije cualquier imprevisto que se presente.



Según cifras de Fasecolda, el año pasado, solo un 38.7% de los automóviles registrados ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) contaba con un seguro voluntario -Seguro Todo Riesgo-. Para diciembre de 2019, el RUNT reveló que el 46% de los vehículos que circularon en el país, no contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.



Pero ¿cuál es la diferencia entre el Seguro Todo Riesgo y SOAT?, ¿cuál cuenta con una cobertura integral? Liberty Seguros le muestra las principales diferencias entre estos dos:



Soat es un seguro obligatorio exigido por la ley con un fin social, cuyo objetivo es asegurar la atención inmediata y sin condiciones a víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones físicas o la muerte, esto quiere decir que cubre únicamente a personas. Este seguro se encuentra limitado en coberturas, ya que no cobija daños materiales ni del carro, ni el de bienes a terceros; además de algunas otras excepciones.



El seguro todo riesgo se caracteriza por brindar una cobertura integral del vehículo -con la que no cuenta el Soat- ante cualquier incidente según las necesidades, dentro de lo que se encuentra la de Responsabilidad Civil. Por ejemplo, la póliza todo riesgo Liberty Autos, además de cubrir personas, también cubre el patrimonio, es decir el carro y bienes de terceros en caso de afectaciones. Esta póliza no es obligatoria, pero adquirir una de estas le brindará más beneficios en cuanto a una mayor protección en los casos de riesgo.



“No contar con un seguro todo riesgo por ahorrase un dinero, es estar expuesto a gastos inadvertidos por un accidente vehicular. Tener un seguro como Liberty Autos, es contar con respaldo, además de tener la plena confianza que tanto el vehículo como las personas estarán protegidas”, comenta Marco Arenas, Country Manager Liberty Seguros Colombia.