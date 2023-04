Se empiezan a apagar tres proyectos de la subasta de 2019

Los tres proyectos de Trina Solar que participaron en las subastas de 2019 están enfrentando serias dificultades. Además de no haber obtenido aún las licencias, con lo que no han podido iniciar su construcción, los parques solares ya han tenido que empezar a entregar energía a sus clientes por los compromisos que se habían adquirido.



Se trata de 300 megavatios, de los proyectos San Felipe, Cartago y Campano, ubicados en Tolima, Valle del Cauca y Córdoba, respectivamente.



Si bien Trina vendió en 2020 los proyectos al fondo estadounidense TPG Capital, lo cierto es que la empresa quedó a cargo de los procesos de desarrollo así como su construcción.



Como estos no han podido empezar a entregar energía, la compañía ha debido comprarla, inicialmente desde enero de 2022 por medio de la bolsa. Sin embargo, en enero de este año lanzó una licitación para comprar 655 gigavatios hora (GW/h) con un inicio de entrega de energía desde 2023 y 2025 para terminar las entregas en 2036.



Ahora bien, Portafolio conoció que el proceso convocado había sido cancelado por parte de Trina, en una comunicación dirigida a los posibles interesados en el proceso.



A esto se añade que XM informó a la compañía que debía pagar garantías puesto que se incumplió con el pago de garantías del mercado que tenían vencimiento para el 21 de febrero de este año.



“El 1 de marzo se solicitó expedir garantías extraordinarias a las contrapartes de Trina Solar, puesto que Trina incumplió el pago de las garantías con vencimiento de 21 de febrero. El 2 de marzo con la última información liquidada disponible del precio de bolsa se canceló la solicitud de garantías extraordinarias, puesto que con la cobertura actual de la garantías se cubren las transacciones de esta empresa”, informó XM.



Días después de que el operador del mercado eléctrico anunciara esto, la entidad informó que los tres proyectos que están comprando energía en bolsa entraron en procedimiento de limitación de suministro en el mercado spot.



Esto quiere decir que se suspenden los contratos de suministro que no se están pagando, con lo que la empresa queda completamente expuesta a la bolsa, al perder la cobertura que se había adquirido. Esto ocurrió mientras el precio en bolsa tuvo un incremento. Sin embargo, una bajada en el precio spot llevó a que la compañía saliera de limitación de suministro y de acuerdo con XM actualmente se encuentre al día.



La compañía aún no se ha manifestado públicamente con respecto a sus obligaciones con el mercado. Aunque Portafolio conoció que el mercado está preocupado por la energía que se adquirió en el proceso competitivo.



Los compromisos de Trina



San Felipe, Cartago y Campano a cargo de la compañía adquirieron una serie de obligaciones con compañías comercializadoras de energía. De acuerdo con documentos de la Creg, San Felipe, un proyecto de 99 megavatios, adquirió obligaciones con 23 clientes, como Enel, EPM, Celsia, entre otras. En el caso de Cartago, también de 99 megavatios, su energía está vendida a 22 clientes. Por último, Campano también tiene compromisos con 22 compañías.



Dentro de los requisitos que se les exige a los generadores para aplicar a un proceso de subasta está una garantía de seriedad de la oferta. En el caso de estos tres proyectos, están respaldados por garantías emitidas por Davivienda.



De acuerdo con XM, hasta el momento ninguno de los compradores de energía de la compañía ha solicitado la ejecución de las garantías, en vista de que aún no se ha presentado un incumplimiento en el suministro de energía.



En su momento, la compañía vendió el kilovatio entre $93,8 y $99,2, un precio que en su momento se consideró bajo, teniendo en cuenta que según los documentos de la subasta el promedio de la asignación fue de $160. Cabe recordar que este precio se va incrementando con la indexación y Cere, con lo que de acuerdo con Jorge Sierra, CEO de Enersinc, el precio puede estar hoy por encima de $200, pero aún por debajo de los más de $300 a los que están comprando la energía en bolsa.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio