Así serán los proyectos eólicos más grandes del país, Alpha y Beta

La compañía Energías de Portugal (EDP) cuenta en Colombia con los proyectos eólicos más grandes del país, Alpha y Beta. Ambos tendrán una capacidad de generación de casi 500 megavatios (MW). A pesar de que han tenido retrasos, Miguel Stilwell, CEO de la empresa, le dijo a Portafolio que entrarán a tiempo. Y señaló que su apuesta en Colombia es de largo plazo.



¿Qué cambios tuvieron que hacer durante la pandemia para continuar con sus compromisos?



Hoy ya estamos en 29 países, somos líderes globales en renovables, tenemos más de 14 gigavatios (GW) de solar a nivel global y somos uno de los mayores jugadores. Aquí en América Latina estamos en México, Chile, Colombia y Brasil. Esto nos permite ver un poco las dinámicas distintas en cada geografía. Europa está viviendo un periodo difícil, no solo por el tema de la guerra y toda la crisis humanitaria, también desde el punto de vista de la energía.



¿Qué han ajustado en Europa con respecto a su plan de negocios?

El año pasado presentamos un plan de negocio a 2025 en el que preveíamos invertir en construir 20 Gw en renovables en este lapso. Esta crisis energética lo que está haciendo es reforzar esa estrategia. Tenemos que ir todavía más rápido, pero no estamos cambiando la estrategia; lo que estamos haciendo es viendo en qué mercados queremos invertir más, pero la dirección se mantiene.



¿Cómo ven las condiciones climáticas para estas tecnologías y el respaldo que

deberían tener?



Es claro que debemos tener un mix energético diversificado, no estamos hablando de tener una única tecnología porque obviamente puede haber intermitencia.

Un mix que incluya eólica, solar, hídrica y también almacenamiento, quizás gas para respaldo es el que Europa está viendo como el futuro. Entonces la mezcla al menos durante los próximos tres décadas incluirá esas tecnologías y a futuro veo un cambio para hidrógeno y baterías.



¿Cómo han analizado la estrategia para América Latina y específicamente para Colombia?

Creemos que Colombia es un país estable, con una buena estructura macroeconómica. Todos los países tienen sus ciclos económicos, pero nosotros somos inversores de largo plazo. El país tiene un marco regulatorio bueno y eso es algo que nos gusta; un tema muy importante es que tiene recursos eólico y solar muy buenos, particularmente en La Guajira, donde tenemos nuestros proyectos Alpha y Beta. La combinación de un país estable, con buen marco regulatorio, buenas condiciones para la producción de renovables, son condiciones buenas para invertir.



¿Cómo avanza la construcción de estos parques?



Tenemos una línea de cerca de 80 kilómetros, que tiene que construirse y que va a conectar los parques; estamos en este momento buscando obtener las licencias para iniciar la construcción. Este es un proyecto de 500 MW, el mayor de generación renovable de Colombia. Es una zona con un recurso muy bueno, que resulta en un precio muy bajo, muy competitivo. Ahora hay que obtener obviamente las licencias y asegurar la construcción del proyecto.



¿Va a entrar a tiempo o va a estar desfasado por esas dificultades de conexión?



Es conocido que estamos con algún retraso en la construcción, nosotros hemos hecho un esfuerzo grande de interactuar con todas las comunidades, hemos hecho un esfuerzo muy y tenemos acuerdos protocolizados ya con 70 comunidades. Creo que tenemos ahora las condiciones para avanzar. El proyecto va con algún retraso frente a lo que estaba previsto, pero creo que estará a tiempo. La idea es que a finales de 2023 esté ya produciendo.



¿Cómo ha sido el avance de las consultas previas?



Estamos aprendiendo a trabajar en Colombia; tenemos mucha experiencia construyendo y desarrollando en varios países. En Colombia estamos desde 2019, pero hay algunos principios claves: cómo trabajar con las comunidades. Colombia tiene su propia realidad y nos hemos adaptado; nuestra postura es de humildad, de aprender, de trabajar con la gente.



¿Les preocupa perder las asignaciones de energía?



Creo que no. No es un riesgo grande. Estamos enfocados en asegurarnos que mantenemos ese relacionamiento con las comunidades, en obtener las licencias necesarias y construir lo más rápido posible.



¿Qué efectos va a tener en sus costos y en la generación la disparada inflacionaria?



Es un tema que afecta a todas las economías. En el caso de los proyectos de Colombia, ya tenemos los materiales comprados, eso no nos va a impactar. Lo bueno de las renovables es que una vez que los proyectos están construidos tienen pocos costos adicionales, no fluctúa como por ejemplo el gas o el carbón.



¿Qué otro proyectos están mirando en Colombia?



Tenemos más de 1.000 megavatios en los que estamos trabajando. Algunos son proyectos que todavía están en una fase bastante embrionaria, pero que eventualmente podrían estar listos en 2026 o 2027.



¿La apuesta en Colombia es solamente eólica?



También hay algunos de solar; La Guajira tiene una buena radiación y buen esquema de vientos.



¿Se está dificultando el ambiente de inversión por el panorama política?



Creo que es indiscutible que hay incertidumbre, pero es global. Somos inversionistas de largo plazo e invertimos pensando así.



