Por qué Colombia está entre los países más atractivos para renovables

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). (Imagen de referencia).

Colombia es una de las cinco naciones en vías de desarrollo más atractivas para invertir en energías renovables, concluyó el más reciente estudio Global Climatescope Ránking de BloombergNEF. Ahora el país es el cuarto a nivel mundial, avanzando 9 posiciones frente al resultado de 2021 del conteo.



(Lea: Los proyectos eléctricos detenidos en los que intervendrá Minenergía).

Este resultado se dio al tiempo que el país experimentó un pico de inversiones en tecnologías renovables no convencionales como la solar y eólica. Durante este lapso, los recursos que ingresaron para el desarrollo de estas fueron de US$952 millones, siendo un máximo, de acuerdo con el resultado del Climatescope.



Uno de los puntos que resalta el informe con respecto a los motivos para que se diera esto fueron las subastas de energía, especialmente las largo plazo, llevadas a cabo en 2019, en las que se lograron ventas de energía de fuentes renovables no convencionales por 1,3 gigavatios.



En su momento, el Gobierno estimó que a cierre de 2022 el sistema eléctrico tendría conectados 2,5 gigavatios de energía de fuentes solar y eólica, aunque por cuenta del retraso en las líneas de transmisión y los proyectos que se están construyendo en La Guajira, es probable que no se logre la meta.



Germán Corredor, director ejecutivo de SER Colombia, explicó que a pesar de esto, hay una serie de aspectos que impulsan al país frente a otras economías. “Lo primero es que existen los recursos y de buena calidad, especialmente en La Guajira”, destaca el experto. A esto se suma que se ha desarrollado un marco legal muy atractivo, porque de acuerdo con Corredor, crea una serie de beneficios tributarios, por ejemplo.



(Siga leyendo: Así serán Alpha y Beta, los proyectos eólicos más grandes del país).



En tercer lugar, el líder del gremio de las energías renovables apuntó que una de las ventajas es que existe un mercado con una regulación clara y estable, que hace que los inversionistas se sientan más tranquilos para traer capital.



Esto lo confirma Ramón Fiestas, director para América Latina Consejo Global de Energía Eólica (Gwec por sus siglas en inglés). El experto destacó que “el país tiene ahora una percepción internacional de ser un mercado estable y un país donde el ambiente de inversión es confiable” .



Por último, Corredor señaló que “hemos mantenido una estabilidad macroeconómica a lo largo de los años, a pesar de la situación actual que tiene muchas externalidades involucradas”. De acuerdo con el dirigente gremial, esto se enmarca en una política clara de apoyo a las energías renovables.

Los retos

Si bien Colombia es uno de los países emergentes más apetecidos para invertir en renovables, hay una serie de retos que ha advertido la industria que pueden interferir con las inversiones.



(Vea: Colombia, uno de los países más comprometidos con energías renovables).



Por una parte, Fiestas advierte que lo más importante es mantener la estabilidad regulatoria y macroeconómica.



Ahora bien, Corredor señala que hay algunos factores que también podrán ser retadores. Destaca que la alta tasa de cambio y de interés puede afectar la inversión así como la financiación.



Sin embargo, indicó que este es un tema coyuntural y que tendrá efectos en toda la economía.



Aseguró que lo más probable es que las inversiones en el corto plazo se mantengan. Esto dado que las grandes inversiones ya están asignadas y por ende se mantendrán a grandes rasgos. “Las condiciones coyunturales no van a impactar de gran forma las inversiones de largo plazo. Es posible que haya una disminución, pero en general se mantendrá”, concluyó.

El país tiene 5% de la inversión de renovables en la región

Dentro de los hallazgos reportados por BloombergNEF en su más reciente reporte está que Chile, Colombia y Brasil son los países más atractivos para atraer inversión en la región. De estos, Brasil es el que posee la mayor parte, con un 57% del total reportado; seguido por Chile con 10% y Colombia con 5%. De hecho, Brasil fue durante 2021 el segundo país con mayor capital ingresando para energías como la solar y la eólica con US$7.000 millones, Chile se ubicó quinto con US$3.000 millones y Colombia llegó a un pico durante el año pasado llegando a US$952 millones.



El informe muestra que “fue la primera vez en al menos una década en registrar inversión en energía eólica. La fuente solar vio el salto más importante en inversión en los últimos cinco años, creciendo más de 18 veces desde 2017”.



En el caso de la energía producida con viento, el capital fue de US$678 millones, es decir 71% de los recursos totales; mientras que en la solar, la inversión en esta fue de US$274 millones.

Daniela Morales Soler