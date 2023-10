‘La Adres no está en capacidad de asumir todo’: Gestarsalud

En tiempos de reforma a la salud, diferentes actores del sector aún tienen dudas sobre el camino y los cambios que el articulado le dejaría al sistema.



Carmen Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado, habló con Portafolio sobre las preocupaciones que tienen en torno a las modificaciones que van a tener las entidades promotoras, al tiempo que asegura que no se sabe quién va a asumir algunas de las responsabilidades del sector.



Le enviaron una carta al ministro de Salud, ¿qué le piden al Gobierno?



De lo que hemos conversado, nos han dicho en privado y público que el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) podría ser el mismo, siempre que se transformen en Gestoras de Salud y Vida. Lo que sería distinto es el tema del pago de los recursos y el manejo de la tesorería.



Hay una inquietud respecto a que esa manifestación reiterada no corresponde con el articulado que se está discutiendo y aprobando en el Congreso. Creemos que bajo esa línea que se ha trazado podría ser viable un verdadero acuerdo donde podamos tener un mejor sistema de salud y que todos los actores puedan confluir en una solución adecuada.



¿Qué preocupa?



Uno de los mejores ejemplos es el rol de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps). Es importante esa estrategia para acercar a personas a los servicios de salud, pero estos centros poseen parte de la red de servicios que tiene que estar integrada con el primer nivel, la mediana y alta complejidad. Lo que le falta al usuario precisamente es la integralidad en la atención y debemos procurar que a través de estrategias esta integración se consolide. La propuesta de integración no está y, por el contrario, se fragmenta aún más.



¿Por qué se fragmenta?



Porque el centro de atención primaria dependería de un actor que tendría manejo del Estado directamente y se financiaría con presupuestos históricos en la mediana y alta complejidad. En un artículo que está planteado, la gestión dependería de gestoras, pero también de otros participantes.



Hay una inquietud y es que hay varios respondientes de un mismo proceso. Para temas administrativos hay uno, dos o tres respondientes. También para atención en salud, el sistema de referencia y contrareferencia, el suministro de medicamentos, transporte y atención domiciliaria.



¿Qué implicaciones hay?



Al fraccionar las responsabilidades hay varios actores pendientes de todos los procesos, lo que pone al paciente en una situación más vulnerable, en la que tendría que dirigirse y hacer una acción con varios responsables. Siempre debe haber un integrador y hoy ese papel lo cumplen las EPS. Si van a ser los gestores, sería adecuado para que el usuario no pierda lo que hoy tiene, como poder poner una demanda o tutela a un solo respondiente.



¿Y el financiamiento?



Se aprobó un artículo de las fuentes de financiación. Ahí tenemos unos reparos porque la financiación es con los mismos recursos que hoy existen, no hay fuentes nuevas.



Hay preocupación porque en la estructura se plantean gastos nuevos, como la prestación en salud, que sugiere fortalecimiento del talento humano, la nivelación salarial, la financiación con presupuestos históricos de la atención primaria y también con presupuestos históricos en los hospitales públicos. Esto es con los mismos recursos que hoy están adjuntados a cada usuario para cada uno de los servicios que se gastan para la población.



No es posible hacer estas inversiones con los mismos recursos. Hay expectativas y ofertas para mejorar, pero no fuentes nuevas.



También, los recursos que reconocen por la UPC están muy apretados y las prestaciones que no deben financiar con la UPC y que se financien con presupuestos de la Adres, tampoco están financiados. No están siquiera financiadas las prestaciones de las personas, mucho menos vamos a poder con esos mismos recursos hacer esas iniciativas.



¿La Adres estaría en capacidad de asumir la responsabilidad de todo?



Yo creo que no es capaz en el corto y mediano plazo. No digo que nunca vaya a tener esas capacidades, pero hoy las EPS se han ganado unas capacidades y experiencias para administrar el sistema.



Además, se concentrarían otras situaciones y procesos que no son buenos. Por ejemplo, el tema relacionado con las atenciones que no se financian con la UPC, donde hay un riesgo infinito en el Fosiga, en la Adres, que no se ejecuta. Es difícil poder operar con toda la responsabilidad en el corto y mediano plazo.



¿Cuál es la incertidumbre?



Básicamente el papel de las EPS. Porque lo dicho sobre el rol genera una situación de incertidumbre frente a los proveedores y prestadores de servicios. Hay un temor de los usuarios, por eso es importante dar claridad y llevar la conversación de la mejor manera a las personas y la garantía del derecho a la salud que son las EPS y los prestadores y los deseos del Gobierno por la reforma a la salud.



¿Los incluyeron en la construcción del texto?



Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la comisión, donde pudimos expresarnos y expusimos todo sobre los planteamientos. Tuvimos los resultados esperados, pero más allá de esas manifestaciones no estuvimos en la participación de la construcción del texto que ya está en manos del Congreso. Queremos una sincronía con lo que dijo el Ministerio, el Gobierno y lo que está en el texto para que podamos avanzar.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio