Cooperativas piden competir en igualdad de condiciones

La décima convención de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Financieras y Entidades Financieras de Propiedad de Grupos Cooperativos (Fecolfin) que se realiza en Cartagena, presentó unas cifras, que pese a la desaceleración económica, muestran un buen comportamiento del sector.



Enrique Valderrama, presidente de Fecolfin, habló con Portafolio.



¿Cómo está el sector financiero cooperativo?



Estamos acompañando el bajo crecimiento del país, y además los fenómenos internacionales nos impactan y nosotros, como industria financiera, tenemos afectaciones por la desaceleración del crédito y el desmejoramiento de la cartera. Pero nos enfocaremos en buscar alternativas de crecimiento.



Tenemos la ventaja que el Gobierno sí ha reconocido al sector como un agente de cambio y quieren darle protagonismo, pero hay que concretarlo.



¿Qué le piden al Gobierno?



Dos cosas fundamentales: que necesitamos apalancamiento. Queremos fondeo del Gobierno para combatir el gota a gota y llevar crédito popular a los sectores que no lo tienen y que nos corrijan las asimetrías, pues competimos con agentes y actores importantes como los bancos y compañías de financiamiento y necesitamos que no nos limiten y nos dejen jugar en igualdad de condiciones.



Queremos hacer crédito popular, de vivienda y hablaremos de tecnología, cambio climático y la financiación de la agricultura y la alimentación.



¿Cuáles son las asimetrías de las que habla?



Las asimetrías son por ejemplo, que no podemos dar crédito popular y nuestra base son gente pobre. La norma dice que las cooperativas tienen que hacerlo con sus propios asociados y tienen que pagar el aporte social. A los bancos no les piden eso, a los que colocan crédito digital no les piden eso. A las cooperativas de ahorro y crédito no les permitan a los bancos invertir sus excedentes de tesorería y en varios municipios del país hay solo cooperativas y ni un solo banco y las entidades tienen que buscar otras alternativas.



Además, hay una mayor retención para los CDAT, con los que captan las cooperativas frente a los CDT de las otras entidades, o los requerimientos de Sarlaft y UIAF que son desde $2 millones en las cooperativas y de $10 millones en adelante para otras entidades.



¿En materia de cifras cómo está el sector?



Las cooperativas de ahorro y crédito tienen $19,6 billones de activos y la cartera, que es el mayor activo, suma $17 billones. Es el 85% del activo y deben cuidarlo. Las cooperativas han tenido un comportamiento interesante. No han crecido en la misma proporción, pero no ha sido negativo y el deterioro del crédito no ha sido tan preocupante y acompañamos a las que no les ha ido bien.



En las financieras, en términos generales ha habido cifras positivas, a excepción de una a la que se le hace acompañamiento.



