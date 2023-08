‘Vivimos un marcado proceso de desaceleración’: Fenalco

Los comerciantes llegan a un decrecimiento de dos dígitos en sus ventas y expresan preocupación por lo que, a juicio del presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se evidencia “un proceso de desaceleración marcado”. Dice que es urgente que el Gobierno tome medidas de choque.



¿Cómo reciben el dato de decrecimiento de junio?



Con mucha preocupación porque una caída del 11,9% tan solo fue superada en agosto del 2020, en plena pandemia, cuando el comercio cayó el 17%. Llevamos siete meses consecutivos con crecimiento negativo de las ventas.



Muestra un punto de inflexión bien complejo. El hecho de que el comercio tenga 19 categorías, según el Dane, y de ellas 16 están cayendo, refleja la dinámica de la economía porque cuando al comercio le ha ido bien a la economía le ha ido bien, pero si al comercio no le va bien, al crecimiento de la economía, en promedio, tampoco. Estamos viviendo un proceso de desaceleración marcado.



¿Cómo ve la industria?



Si a lo anterior, le agregamos la caída de 4,8% de la industria, las cosas no van por buen camino. Hay caídas dramáticas como la producción de las confecciones nacionales que se desplomó entre 18 y 19%, lo cual evidencia que los famosos aranceles impuestos por el Gobierno para las prendas de vestir importadas han sido un fiasco. Por el contrario, está generando un incremento del contrabando que afecta a la industria y al comercio.



También preocupa la caída de ferretería e insumos de la construcción que refleja la parálisis en esa actividad. En conclusión, estas cifras no le aportan nada al crecimiento de la economía en el segundo trimestre. Creemos que las cifras que se van a revelar hoy no van a llegar ni siquiera al 1%.



¿Qué debería hacerse?



La pregunta que nos hacemos es qué está haciendo el Gobierno como política pública para que la industria y el comercio que son los sectores más dinámicos en generación de empleo tengan un buen comportamiento.



Ahí hay una ausencia de liderazgo y de programas del Gobierno que se extrañan. Hacemos un llamado para que trabajemos en un plan de choque o de reactivación de la economía. Si no, vamos a perder el año.



¿Cuáles deberían ser las medidas?



Generarse estímulos e incentivos al consumo. Obviamente, para eso también es importante la baja en la tasa de interés que, esperamos, mejoren un poco con la caída de la inflación. El Gobierno abandonó instrumentos tan importantes como los días sin IVA que dinamizaron la economía, por citar una sola herramienta. Y debería también estimular el consumo con subsidios a las tasas de interés. Se podrían hacer muchas cosas pero se requiere que el Gobierno lidere y convoque. Pero no se ve que esté preocupado por estas cifras.



¿Por qué se llega a estas cifras? ¿Son más profundas de lo que se esperaba?



Creo que el Gobierno ha desestimado el crecimiento y el comportamiento de los sectores, amparado en que ya empezó a caer la tendencia alcista de la inflación y que el dólar ha bajado, cree que eso es suficiente. Y no lo es, se necesita una dinámica que genere confianza en el consumo y que de alguna manera se reactiven las cadenas productivas. Como van las cosas el cierre del año tampoco va a tener un buen comportamiento.



¿Hay ambiente para esa convocatoria cuando el Gobierno no invita a todos los gremios a revisar las reformas?



Ese es el cuestionamiento. Por ejemplo en el caso de la reforma laboral, después de hundida, el Gobierno ha tenido dos meses para convocar y concertar. No citó la Comisión de Concertación Laboral, no nos convocó a los gremios importante que representamos la generación de empleo, sino a gremios más pequeños. Uno se pregunta qué está pensando el Gobierno si lo que quiere es seguir trabajando solo e imponiendo su voluntad sin escuchar a los sectores. Y esta reforma laboral la van a radicar diciendo que consultaron pero, finalmente, se vuelve a equivocar el Gobierno porque no promovió la socialización de la reforma que va a radicar. La única noticia que tenemos es que tiene 12 artículos nuevos pero nadie los conoce.



Con este resultado a junio, ¿cuál sería el desempeño del comercio al cierre del 2023?



En el primer trimestre creció 0,5%, en abril y mayo cayó y en junio la disminución fue 11,9% . Podría estar decreciendo al final del año por encima del 10 o el 15% si no hay una reacción con políticas públicas que ayuden al comercio, lo cual es pésimo para la economía.



¿La temporada de diciembre puede aliviar?



El último trimestre siempre es mejor para el comercio. Puede ayudar por la temporada decembrina, por el Black Friday de noviembre. Seguramente, habrá un ligero repunte pero no va a compensar la pérdida de todo el año.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio