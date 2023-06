‘Sí hay interés por ampliación de la regasificadora’: Spec

El país se está preparando para la llegada del Fenómeno de El Niño. Dentro de estos procesos está el abastecimiento de gas natural para las centrales térmicas. Tal es el caso de las plantas del Caribe que se abastecen del hidrocarburo por medio de la planta de regasificación Sociedad Portuaria El Cayao (Spec).



Esta se encuentra en la capacidad de regasificar hasta 400 millones de pies cúbicos por día, que puede cubrir las necesidades de generación de 2.000 megavatios de energía. José María Castro, gerente de Spec, explicó que están recibiendo buques con gas.



(La Nación espera $6 billones menos por precio del crudo).



También dio detalles sobre el incremento de capacidad que están evaluando.



¿Cuántos buques están llegando a la planta de regasificación para atender la demanda de las térmicas?



Nosotros hace 6 años iniciamos operación y tenemos una capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos por día (mpcd) que están contratados en el 100% por tres generadoras térmicas de costa atlántica, Termocandelaria, Termoflores y Termobarranquilla.



Ya han llegado tres buques y falta uno que llega en estos días. Hoy el almacenamiento de la terminal está a tope. Se encuentran en preparación para cuando las plantas lleguen a necesitarlo más adelante.



(Petro reafirma su postura frente al consumo de hidrocarburos).



¿Cuál ha sido el nivel de regasificación que han tenido los últimos meses?



La razón de que sea esa capacidad es que si los térmicos necesitan entrar a tope con toda su capacidad de generación se necesitarían los 400 millones de pies cúbicos por día. Entonces dependiendo del despacho diario que tengan, piden una cantidad de regasificación; esto está directamente relacionado con el nivel de los embalses. Por este motivo, en lo corrido del año, con muchas lluvias, la utilización ha sido relativamente baja. Las compañías han necesitado máximo en algunos días entre 60 y 80 mpcd.



Ustedes lanzaron un sondeo de mercado con posibles inversionistas para evaluar una posible expansión. ¿Qué resultados han tenido?



('Parar búsqueda de petróleo afecta a la seguridad energética': Duque).



Lanzamos el sondeo para todos los agentes, ya sean del sector eléctrico o de gas, que pudieran tener necesidades de los servicios de la terminal.



Esto lo hacemos a raíz de ese déficit proyectado de gas por la Upme que se prevé para 2027. Ahora que salió el nuevo informe de recursos y reservas estamos esperando el nuevo balance de la Upme.



(¡Que se haga la luz! Así se genera la energía eléctrica en Colombia).



Técnicamente, podemos ampliarlo, pasando de 400 mpcd a 450 para que los agentes en el mercado puedan adquirir esa capacidad. Esta primera fase la podríamos estar haciendo en el cuarto trimestre de este año y ayudaría a complementar el gas local y contribuir al abastecimiento que requiere el país.



Una segunda fase, que toma un poco más de tiempo, estaría lista a finales del 2026 para llegar a un volumen total de 530 millones de pies cúbicos al día.



¿Si hay un apetito por ese incremento?



Los resultados fueron positivos, sí hay interés por parte de agentes tanto el sector eléctrico para participar en la subasta de cargo por confiabilidad que se lanzó a principio año; entonces hay jugadores del sector eléctrico que estarían interesados en respaldarse a través de la terminal.



(Qué significa para EE. UU. el acercamiento de China a Panamá).



También hay agentes del sector de gas que ven una opción de abastecerse, complementando el gas local en el evento de que se presente el déficit que se proyecta.



¿Con este interés qué ampliación se haría?



Estamos ya terminando la evaluación técnica y de diseño que todavía no tenemos claro. Una vez se cierre, estaríamos lanzando un proceso competitivo para adjudicar esa capacidad.



Con eso ofreceríamos al mercado esta capacidad en firme y estaríamos recibiendo ofertas de los agentes que lo necesiten. Esperamos hacerlo en los próximos meses, no sé exactamente cuándo, pero estamos trabajando en eso para la primera fase.



(Colombia y Alemania firman acuerdo para la transición energética).



¿Para la segunda fase también hay viabilidad?



Eso es lo que nos está faltando. Interés sí hay, ahora falta esperar un poco a que salga el balance de oferta y demanda de la Upme que debe salir ahora y hay mucha gente esperando.



En paralelo se está haciendo la licitación de la Regasificadora del Pacífico. ¿Cómo analiza este proyecto? ¿De hacerse afectaría su ampliación?



Nosotros estamos muy enfocados en la operación, no hemos visto el proyecto de Buenaventura en detalle. No creemos que sea un factor negativo para la ampliación, al final esto se trata de lo que el país necesite.



Lo que hemos escuchado es que estaría entrando en 2028 y si el país llega a necesitar algo antes somos una solución cierta y relativamente rápida que ya está construida.



(Dónde subirían las tarifas de energía por el fenómeno de El Niño).



¿Hasta cuándo tienen contratado el barco de regasificación? ¿Están renegociando su extensión?



Los contratos están hasta finales del 2026 y se están viendo las potencialidades para extenderlo en línea con lo que necesita el sector.



La crisis energética en Europa encareció la contratación de los barcos de regasificación. ¿Eso podría impactar su renegociación?



No necesariamente; nosotros hemos venido trabajando con nuestro proveedor de FRU (unidades de regasificación flotante) y tenemos una opción de extendernos en el contrato y no nos afectaría la situación internacional.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio