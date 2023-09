‘Con el Gobierno debemos levantar mercado de valores’

Juan Pablo Córdoba fue nombrado hace pocos días como gerente general de nuam exchange, la nueva compañía que manejará la integración de las bolsas de Santiago, Lima y Bogotá y ante la fuerte depresión que vive el mercado de capitales colombiano y en especial el accionario, pide una acción rápida de corto y mediano plazo para que este se recupere en volúmenes y precios.



¿Cómo avanza la integración de las tres bolsas?



Avanza bien. En la asamblea la junta de accionistas aprobó la transacción y estamos corriendo los trámites postasamblea para que la transacción quede en firme, con las acciones registradas ante la Comisión de Mercados Financieros en Chile. Trabajamos de manera conjunta esa integración pues lo que se busca es robustecer los mercados de capitales de Colombia, Perú y Chile, en la medida en que juntos podemos ser mucho más eficientes y tener una oferta de valor mucho más contundente para todos los participantes del mercado, sean ellos emisores o inversionistas.



Dimos a conocer la nueva marca que es nuam exchange, para la nueva compañía.



¿Qué significa Nuam?



Queremos enviar el mensaje de que esto es un nuevo mercado, único, abierto, moderno y que busca transformar no sólo las bolsas y los mercados de capitales, sino las economías de los tres países, que al final del día es para lo que sirven los mercados de capitales.



Un mejor mercado de capitales facilita la transformación económica y la generación de bienestar.



¿Cuándo se hará la primera operación en el mercado integrado?



La operación integrada completa con el listado de negociación, compensación y liquidación hemos planteado que a principios del 2025. Es un proceso que va a demorarnos 18 meses o quizás un poco más, o sea primer trimestre, digamos de 2025, es lo que estamos aspirando a la operación conjunta, pero no vamos a esperar hasta entonces para entregar valor a nuestros clientes en los tres países. Haremos entregas de diferentes productos, procesos que se van a ir armonizando de aquí al inicio de la operación conjunta.



¿Qué inversiones se van a hacer?



Todavía no tenemos presupuestos completos, pero es una inversión importante, sobre todo en tecnología, pues pensamos renovar mucha de nuestra infraestructura tecnológica y construir sinergias para dar valor a nuestros clientes y a los participantes del mercado con procesos sencillos y uniformes en los tres países, de manera que si alguien está en Colombia operando activos de Perú o de Chile, no hay que aprender absolutamente nada nuevo, sino que opera bajo el mismo estándar.



¿Las autoridades de los países deberán estandarizar algún tipo de proceso tributario, de operación, o de compensación?



Queremos hacer idéntica la operación en los mercados. Eso requiere cambios normativos que no son muy grandes y hemos venido trabajando con las autoridades y hay buena apertura y entendimiento de lo que se debe hacer y tenemos que convertir eso en nuevas normas que al final logren el propósito de tener una misma operación.

Queremos adoptar un único reglamento de operación para los tres mercados, tanto en la negociación de los valores como en la compensación y liquidación, así que todos los participantes puedan estar tranquilos de que tenemos el mismo proceso.



¿Y un horario común?



Sí. Ese es un propósito, que tengamos las mismas horas de negociación, pero como hay una diferencia horaria en Chile en una parte del año de dos horas de diferencia, entonces puede ser un tema complejo, pero será algo que trabajaremos con los participantes.



¿Qué hacer para que el mercado de acciones levante cabeza en precios y volúmenes?



En parte esa es una de las motivaciones de la integración, pues queremos estimular y hacer crecer y desarrollar nuestros mercados con inversionistas que miren un mercado integrado, no a los mercados individuales.



Quiero mandar un mensaje fuerte, una invitación para hacer un trabajo conjunto de todos los participantes del mercado en Colombia, con las autoridades, para apuntalar nuestro mercado de capitales porque la tendencia que trae no es muy favorable y en particular el mercado de acciones y tenemos que tomar medidas pues no podemos esperar al 2025 para recuperar la liquidez, el optimismo, la confianza y simplificar cosas que se han vuelto complejas desde el punto de vista regulatorio y de supervisión.



Le hacemos una invitación a un diálogo constructivo de corto plazo y muy urgente al superintendente Financiero y al ministro de Hacienda para que construyamos un plan para apuntalar nuestro mercado de capitales.

Recuperar la confianza

Nuestras empresas son sólidas, con buenos resultados y desempeño. Hay algo en el sistema que está haciendo que la gente, pese a las buenas cifras de las compañías no está queriendo invertir o no se siente confiado. Y eso es lo que tenemos que revertir en el corto plazo. Queremos poner esa conversación en acción, con planes específicos y acciones conjuntas del sector público y el privado.



No hay una sola acción que haga la diferencia. Es una combinación de ellas para levantar el mercado. Pero la que es inmediata es recuperar la liquidez y ojalá con eso hacer subir las valoraciones de las compañías. Necesitamos que la gente vuelva al mercado de acciones, a demandar títulos y que sienta la confianza de que ese es el camino para hacer crecer su ahorro.



