Fiducoomeva realizará al menos dos emisiones de bonos

Leonardo Fabio Ramírez Morales, gerente general de Fiducoomeva, del grupo Coomeva, dice que la entidad, con seis años de creación, es una de las más nuevas entre las 28 que hay en el mercado colombiano y se ha colocado en los primeros lugares, en materia de rentabilidad, sus fondos de inversión.



¿Cuántos recursos administra Fiducoomeva?



Administramos el portafolio de los asociados a la cooperativa con más de $3 billones. También hacemos el manejo profesional de activos alternativos y cerca de $5 billones en activos de libranzas. Y alrededor de ese tipo de activos también hay otros negocios.



Hemos manejado titularización y emisiones de bonos. Cualquier empresa puede entrar en patrimonios autónomos y así apalancar sus operaciones.



¿Qué operaciones especiales preparan?



Esperamos realizar tres emisiones bonos por $200.000 millones para este segundo semestre. Dos de ellas ya están radicadas ante la Superintendencia Financiera con el activo subyacente de libranzas. La primera con la que salimos fue con Finsocial.



La fiduciaria, al consolidarse en este nicho, se le da capacidad de administrar este tipo de operaciones. De administrar procesos de titularización, con activo subyacente de libranzas, somos la única.



¿Qué productos tienen para los clientes?



Manejamos fiducia inmobiliaria en todas sus fases, complementando la estrategia de los productos que tienen los asociados.



Por el lado de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) tenemos cuatro: uno a la vista, o lo que se llamaba fondo común ordinario, y tres a plazos, con activos alternativos con libranzas. Los FICs invierten en eso, así como en factoring y confirming, lo que hace que tengamos rentabilidades que no van al vaivén del mercado.



¿Cuál será el escenario en el momento que comiencen a bajar las tasas?



En la medida que baje la inflación y las tasas de interés comiencen a disminuir los fondos se van a valorizar más.



Además, los recursos del inversionista puede tener una cobertura de desempleo. Una persona coloca $21 millones de promedio mensual y eso le da cobertura de $9 millones y si lo despiden de la compañía puede acudir a la póliza y sin pagar nada, solo por tener los recursos. La condición es tener 30 días mínimo de permanencia.



También tenemos un fondo de pensiones voluntarias en renta fija normal y activos alternativos. Este puede ser un activo interesante. Se puede abrir desde $1 millón y el cliente que lo constituye puede pedirle al empleador que le traslade la suma que quiera al fondo voluntario. Se tiene una cuenta individual en la fiduciaria y mientras no se llegue al estatus de pensionado además de no usar por 10 años va a tener beneficio tributario pues los recursos se pueden sumar a los de la medicina prepagada, por ejemplo, y deducir del impuesto a la renta.



Y luego de pensionado puede seguir con el beneficio tributario y sin el pago del cuatro por mil. Hoy ese fondo voluntario de pensiones vale $48.000 millones y ha venido creciendo por encima del 37% en recursos administrados.



¿Qué otros productos ofrecen?



Queremos acompañar a los asociados y consolidarnos con varias alternativas con el manejo responsable de portafolio, para tener buenos retornos y esquemas de administración y garantía para buscar apalancamiento.



Entre los FIC que tenemos, el vista en promedio del último semestre ha rentado el 15,66% efectivo anual y entre todos los fondos, incluido el voluntario de pensiones tenemos 5.000 afiliados.



Nuestros fondos a plazo, con altas rentabilidades, incluso ya las teníamos con alta valorización desde antes de la pandemia.



El capital propio de Fiducoomeva está invertido en sus propios fondos pues eso le da credibilidad y robustez.



Además, nuestros fondos están calificados y en diciembre de 2022 la firma Fitch Ratings nos subió la nota a Triple A.



¿Qué otros logros han obtenido?



Somos buscados por instituciones internacionales que invierten en fondos de capital privado. También somos referentes en administración de activos alternativos como libranzas.



Vamos a sacar un producto de fuente de pago y garantía para el sector cooperativo para obtener y complementar financiación de esas entidades para que con base en el recaudo de sus asociados pueda apalancar con ese activo.



En el de pensiones voluntarias queremos enfocarnos en objetivos de ahorro para los clientes. Si quieren para educación, vacaciones u otro proceso que requiera ese proceso de acumulación.



De la misma manera, para los inversionistas que quieran colocar sus recursos con sello sostenible podemos contemplar una idea para ellos.



