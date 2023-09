‘Hay una deuda con la economía solidaria en el país desde 1998’

Aunque poco conocida por el momento, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es tal vez una de las apuestas más grandes del actual gobierno para dinamizar la economía popular, mediante el cooperativismo y la asociación de los pequeños productores en el campo y el sector industrial del país.



¿Qué es la economía solidaria?



Llamamos a la economía solidaria como un tercer sector de la economía, que ni es la economía privada del mercado, ni es la economía estatal. Es esa economía que surge de la cooperación, del apoyo mutuo, de comunidades que se ponen de acuerdo para desarrollar proyectos e iniciativas específicas.



¿Cuál es el panorama de la economía solidaria en el país?



Lo que hay desde el año 1998 es un intento por recuperar esa economía. No hemos llegado todavía al pico del (año) 77, cuando tuvimos el boom de la economía comunitaria. Seguimos en un contexto que está intentando crecer, que todavía tiene muchas limitaciones y muchas barreras, pero hay que decir que estamos en un momento de oportunidad.



¿Cómo está el mapa de esta economía actualmente?



El sector cooperativo, que es el más grande en Colombia, tiene unas 4.500 organizaciones en el registro único de entidades solidarias, el RUES. Actualizadas hay más o menos unas 3.000 para el año 2023.



Sin embargo, es un sector que no está creciendo y ahí hay que poner la alerta. Y no está creciendo porque algunas normas que se hicieron en el 2020-2021 contuvieron el crecimiento del sector cooperativo.



Además, cerca del 80% de estas cooperativas se dedican a temas de ahorro y financiamiento.



¿Por qué apostarle a este sector?



Yo le voy a mencionar tres campos que nos parecen importantísimos en el gobierno Petro para este tema. El primero es el de la industrialización. Colombia viene de una economía que llamamos primaria, soportada sobre todo en el extractivismo y en la venta de materia prima, pero no tenemos industria.



Hay un segundo eje que tenemos por desarrollar, que es el de incrementar las capacidades del crédito popular. El crédito popular es uno de los renglones más abandonados de la informalidad que tiene este país.



Y el tercer reto importante es que el sector cooperativo es un aliado estratégico para la protección del planeta en épocas de cambio climático.



¿Hay una deuda con este sector?



El país tiene una deuda histórica desde 1998. La política cambió en el 98 en Colombia. Lo que se hizo en Colombia fue fortalecer el sistema de la banca tradicional, quitarle los respaldos a la economía cooperativa, separar la economía cooperativa en dos. Las cooperativas financieras, grandes cooperativas al tamaño de bancos, y las cooperativas de ahorro y crédito.



¿Cuáles son las metas para este año?



Lo primero que hicimos cuando llegamos a la unidad en el mes de septiembre fue recuperar el diálogo con las organizaciones del sector. Yo le cuento que este era un sector abandonado también por el gobierno.



Ahora estamos enfocados en establecer una política pública que llamamos la Agenda de Sociedad Solidaria para la Paz. Dos ejes para poder impulsar la sociedad por todo el país. La sociedad con los jóvenes, con las mujeres, con el campesinado, para la economía del cuidado, para el trabajo decente. Y en este momento nos concentramos en la búsqueda de recursos para el próximo año.



¿De cuánto presupuesto estamos hablando?



$30.000 millones.



¿Dónde están buscando esa plata?



Estamos en un diálogo importante con el gobierno nacional, el Ministerio del Trabajo y el DNP; buscando los recursos que hagan que se pueda desarrollar esa agenda de asociación solidaria para la paz.



También estamos generando la articulación entre diferentes instancias de gobierno que permitan sacar adelante los propósitos que se ha puesto este gobierno. Si hacemos la tarea entre todos, muy seguramente vamos a poder cumplir esas metas. Pero ciertamente se requieren más recursos, porque es una meta ambiciosa.



¿Dónde se puede aprender de este tema?



En este momento estamos desarrollando una campaña de alfabetización que llamamos ALAS, Alfabetización para la Sociedad Solidaria.



Tenemos nuestros portales, como la página web, y por supuesto nuestras líneas. Ahí estamos recibiendo permanentemente preguntas y las personas todo el tiempo nos están diciendo cuándo empujamos a crear nuevas cooperativas, cuándo nos ayudan a crear más cooperativas campesinas.



También estamos yendo a los territorios a hablar.



DANIEL HERNÁNDEZ

Periodista de Portafolio