EPM: las opciones para congelar tarifas de energía

Ayer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando que se autorice a EPM para congelar la tarifa de electricidad en los mercados que atiende..



Cabe recordar que Empresas Públicas de Medellín tiene como filiales compañías de comercialización que atienden 12 departamentos, así como la capital antioqueña. Estos mercados son los atendidos por Afinia, Cheq, Cens, Edeq, EPM y Essa.



(Le puede interesar: Qué tan viable es la propuesta de Petro sobre democratizar la energía).



En la carta, Quintero señala que “cada vez es más difícil dormir tranquilos cuando vemos cómo se ha encarecido el costo de vida para nuestros ciudadanos”, por lo que celebró la decisión del presidente de retomar algunas funciones de la Creg con el objetivo de controlar el alza en precios de este servicio público.



Cabe recordar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) es quien emite las resoluciones de opción tarifaria, mecanismo mediante el cual las empresas pueden solicitar congelar las tarifas, adquiriendo un pasivo con las compañías de la cadena, como generadores, transmisores y distribuidores.



(Lea también: 'Alcalde debió pedir congelación de tarifas a gerente de EPM': Andesco).



Ahora bien, el decreto 0227 de 2023 le da al presidente la posibilidad de asumir funciones generales de la Creg. Sin embargo, fuentes consultadas explicaron que esta es una tarea específica de la Comisión, por lo que no estaría dentro de las facultades del presidente.



Las empresas de comercialización tienen otras posibilidades para congelar tarifas sin necesidad de hacer trámite con presidencia.



(Le recomendamos: Golpe a cambio para contratos de prestación de servicios con el Estado).



Fuentes explicaron que la razón por la que EPM y el alcalde de Medellín están haciendo el trámite por medio de Presidencia tiene que ver con que este proceso se haga con un subsidio del gobierno.



Esto se haría con recursos de inversión social que compensaría la diferencia entre el valor pagado por los usuarios y el costo unitario del kilovatio, con base en el cual se hace el pago a otros actores de la cadena.



(Siga leyendo: Conozca las fechas de la subasta de asignación convocadas por la Creg).



Esto puesto que las filiales del Grupo sumaban cerca de $1.680 millones en deudas por opción tarifaria con corte a junio de 2022, según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, con lo que aumentar esa deuda podría ser peligroso para la situación financiera de las empresas.



“De ser autorizados para hacer la congelación de la tarifa se impactaría a 35% del país”, afirmó Quintero.



(Puede leer: Quintero pidió congelar tarifa de servicios públicos a cargo de EPM).



Ahora bien, el alcalde no especificó con qué mecanismo se haría este congelamiento ni de dónde saldrían los recursos para lograr esto. Aunque señaló que para el caso de la costa caribe, donde opera Afinia, han propuesto que se cree un fondo de estabilización de precios, al cual “estaríamos dispuestos a aportar recursos”.



Andesco, gremio de servicios públicos, afirmó que una decisión de esta naturaleza, que implica costos e inversiones son “del resorte exclusivo de cada empresa”, señalando que la empresa debe contar con los análisis para esto.



Al respecto, EPM no se ha pronunciado explicando los análisis financieros para hacer esta petición y cuál sería el mecanismo para congelar las tarifas.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio